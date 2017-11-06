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Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 08:31 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 08:44
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin A-B Blok Yatan Hasta Bölümleri'nin bulunduğu 3. katta çıkan sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrası kadın hastalıkları ve doğum ile ortopedi bölümleri yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

Söz konusu bölümde tedavi gören hastalar ve kuvözlerde bulunan bebekler hastane ekibi tarafından başka servislere tahliye edildi.

Hastaların tahliyesi sırasında çok sayıda ilk yardım ekibi de hastane önünde sedyelerle hazır bekletildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
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