Bakırköyspor Vakfı’nın binası yıkıldı

Kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Bakırköyspor Vakfı sosyal tesis binasının önünde toplanan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Yaptığı basın açıklamasında yıkılan binanın kaçak olmadığını belirten Bakırköyspor Vakfı Başkanı Naci Ekşi, "Bülent Kerimoğlu burayı kaçak inşaat diye gerekçe göstererek yıkıyor. Burası kaçak inşaat değil, belediyenin izni ve onayı, fen işleri ve imar müdürlüğü onayıyla belediyenin kontrolü altında yapılmış belediye mülkü olan tesis. Bakırköyspor Vakfı olarak 50 binden fazla sporcuya eğitim verdik. Her sene bin 500, 2 bin öğrenciyi burada eğitiyoruz. Şu anda 50 bin çocuk ve onların aileleri ağlıyor, belediye başkanına lanet ediyorlar." şeklinde konuştu.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ ŞAKAYMIŞ"

Tesisin gece saat 03.00'te yıkımına başlandığını belirten Ekşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünün "şaka" olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'na çeşitli yollardan ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Ekşi, şunları kaydetti:

"Buranın yıkılmasının önlenmesi ve mahkemeye müracaat edebilmek için çeşitli kişilerle temas kurduk. Netice alamayınca Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalıştık. Derdimiz Sayın Kılıçdaroğlu'na duyuruldu ama Ankara'dan İstanbul'a 'adalet' diye yürüyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanına 'Evladım biz adalet diye yürüyoruz. Sen de biraz adalete uy, bırak da vakıf adalete gitsin hakkını arasın. Mahkeme yık derse biz de beraber yıkalım. Yıkılmayacaksa da bu zulmü yapma' diyemedi. Meğer adalet yürüyüşü şakaymış."

"HIRSIZLIK VE EŞKIYALIK OLARAK NİTELENDİRİYORUZ"

Bakırköy Belediyesinin yaptığını "eşkıyalık" olarak değerlendiren Naci Ekşi, "Hepimiz büyük bir acı içerisindeyiz. Cuma akşamı tebligat yapıp pazar günü yıkmak ancak gece faaliyet gösteren insanların eseri olabilir. Bunu hırsızlık ve eşkıyalık olarak nitelendiriyoruz. Olan CHP'ye olmuştur. Benim bütün sülalem partiye üye ama hepimiz istifa edeceğiz ve bu adama burada görev yaptırmamak için elimizden gelen her türlü yasal tedbire başvuracağız. Adaletin gerçekleşmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun görevini kötüye kullandığını belirten Ekşi, şunları söyledi:

"Bu, görevini kötüye kullanmaktır. Bunun karşılığı görevden almaktır. İlgili makamlardan da bu kişinin Bakırköy'e daha fazla zarar vermesini önlemek için derhal görevden almalarını talep ediyoruz. Hukuken, idari çalışmalarımızın dışında Bakırköy'de büyük bir toplumsal hareket başlatarak bu adamın işine son verilmesini, CHP'nin burada bir daha seçim kazanamamasını sağlamak üzere her türlü çalışmayı yapacağız."

Daha önce tesislerle ilgili olarak verilen boşaltma ve mühürleme kararlarının mahkemeden döndüğünü aktaran Ekşi, "Yandaşlarına verdiği botanik park, şu an oturduğu makam katı kaçaktır." ifadesini kullandı.

Çevrede toplanan halk ise adalet sloganları attı.