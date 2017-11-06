Batman'da gebe kediye belediyeden sezaryen

Batman'da gebe bir kedi belediye ekiplerince gerçekleştirilen sezaryen ile 4 yavru dünyaya getirdi.

Belediye binası önünde bir kedinin rahatsızlandığını fark eden vatandaşlar, durumu belediye personeline bildirdi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince muayene için kliniğe götürülen kedinin gebe olduğu, doğum kanalında ölü bir yavru bulunduğu için doğumu gerçekleştiremediği tespit edildi.

Başarı ile gerçekleştirilen sezaryen ile kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Sedat Coşkun yaptığı açıklamada, muayenede 10 saat önce gerçekleşmesi gereken doğumun yapılamadığını belirlediklerini söyledi. Anne kedinin hayati tehlikesinin olduğunu ifade eden Coşkun, zaman kaybetmeden sezaryen yapıldığını anlattı.

Coşkun, "Yapılan kontrollerde doğum kanalına sıkışmış ölü bir fetüs olduğunu ve bu nedenle anne kedinin doğumu gerçekleştiremediğini tespit ettik. Hayati risk bulunan anne kediye cerrahi müdahale yapıldı." dedi.

Kedilerin tedavi ve gerekli bakımın ardından sahiplendirileceği belirtildi.