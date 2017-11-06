Bir duvardan farkımız kalmadı

Trabzon
'da geçen yıl evlerinin önünde oynarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden kuzenler 12 yaşındaki Kemal Yılmaz ve 4 yaşındaki Elif Yılmaz'ın aileleri SABAH'a konuştu. İki ailenin de hayatını karartan kaza
2016 yılı haziran ayında Trabzon'un Kireçhane Mahallesi'nde meydana geldi.
16 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST
Evlerinin önündeki yolda tekerlekli tahta araba ile kayarak oyun oynayan 12 yaşındaki Kemal ile kuzeni 4 yaşındaki Elif Yılmaz, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Şaban Köse 10 gün tedbir amaçlı hapis yattı ve 16 bin lira kefaletle serbest kaldı. Çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına isyan eden Nazım ve Yıldıray Yılmaz yaşadıklarını anlattı.
Nazım Yılmaz minik kaza kurbanları Kemal ve Elif'in mezarını her gün ziyaret ediyor.
'HEPİMİZİN HAYATI KARARDI'
Kemal Yılmaz'ın babası Nazım Yılmaz, çocuğunun ölümü ile hayatlarının karardığını belirterek, şunları söyledi: "O sürücü kefaletle serbest kaldı. İçimiz yanıyor. Cezalar caydırıcı olmalı. Bu sürücünün ilk kazası değilmiş. Daha önceden de kaza yapmış, birini ezerek ölümüne sebep olmuş, serbest kalmış. Kazadan sonra hepimizin hayatı değişti. Büyük çocuğum 18 yaşında, kazadan sonra onun da psikolojisi bozuldu. Psikolojik tedavi görmeye başladı. Hepimizin hayatı karardı. Bir duvardan farkımız yok. Kazadan bir ay sonra çalıştığım işten de çıkarıldım" diye konuştu.
'CEZANIN AĞIR OLMASI GEREKİR'
Kazada 4 yaşındaki kızı Elif'i kaybeden Yıldıray Yılmaz da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Acımız gerçekten çok büyük. Kazanın üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçti ama acımız hala dinmedi, dinmeyecek. Kamyon şoförünün serbestçe dolaşmasını görmek bizi kahrediyor. Davamızın sonuna kadar peşinde olacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. İki çocuğun ölümüne neden olan şoför serbest kaldı. Bunlara verilen cezaların daha ağır olması gerekiyor" dedi.