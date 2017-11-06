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Bugün nasıl olacak? açıkladı...

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 10:02
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün şöyle.

Yurdun kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU 2-4 DERECE ISINACAK

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı zaman zaman çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Bursa: Parçalı zaman zaman çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
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