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Cani baba tutuklandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 17:45
Cani baba tutuklandı

10 yaşındaki oğlunu öldüren cani baba tutuklandı.

Fatih'te dün akşam bir şahıs, 10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmüş, ardından ayrı yaşadığı eşini arayarak, "Oğlunu öldürdüm. Gel al" demişti.

Şahsın oğlunu daha önce de doğalgazı açarak zehirlemek istediği, hatta bu anları cep telefonuyla kaydettiği öğrenildi. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Talihsiz çocuksa son yolculuğuna uğurlandı. Törende küçük çocuğun annesinin gözyaşlarına boğulduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

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Cani baba tutuklandı
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