Cani baba tutuklandı

İstanbul Fatih'te dün akşam bir şahıs, 10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmüş, ardından ayrı yaşadığı eşini arayarak, "Oğlunu öldürdüm. Gel al" demişti.

Şahsın oğlunu daha önce de doğalgazı açarak zehirlemek istediği, hatta bu anları cep telefonuyla kaydettiği öğrenildi. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Talihsiz çocuksa son yolculuğuna uğurlandı. Törende küçük çocuğun annesinin gözyaşlarına boğulduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.