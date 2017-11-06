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heykel yapıyor

Giriş Tarihi: 6.11.2017 07:00 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 07:11
Hurdalardan heykel yapıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Cem Özkan, hurda malzemelerle birbirinden ilginç heykeller yapıyor.

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Hurdalardan heykel yapıyor
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