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iki a girişimi şüphelisi yakalandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 17:44 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 18:02
iki genç kıza cinsel istismar girişimi şüphelisi yakalandı

’da iki a bir gün arayla da bulunmaya çalıştığı öne sürülen TIR şoförü 34 yaşındaki G.V. polis tarafından yakalandı.

İddialara göre TIR şoförü G.V., yük almak için geldiği 'da Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'na aracını park etti. Daha sonra 17 yaşındaki T.N.O. adlı ı takip eden şüpheli, saldırdığı kızın çığlık atması üzerine kaçtı. Polis, bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir gün sonra aynı bölgede 19 yaşındaki A.N.K. de G.V.'nin saldırısına uğradı. Genç kız çığlık atarak şüphelinin girişiminden kurtuldu.

TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Olay yerine gelen polis, bölgede arama yaptı. Çorum-Samsun, Çorum-Ankara karayolu ve Nakliyeciler Sitesi TIR Kamyon Garajı'nın bulunduğu bölgede aramasını yoğunlaştıran polis, verilen eşkal üzerine G.V.'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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iki genç kıza cinsel istismar girişimi şüphelisi yakalandı
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