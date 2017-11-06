İstanbul'da maç sonrası ortalık karıştı!

Kağıthane Nurtepe Stadında Süper Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında oynanan maç sırasında iki takımın taraftarı arasında kavga çıktı. Taraftarların döner bıçağı sopa, şişe ve taş kullandığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralanırken çevredeki araçlarda zarar gördü. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

POLİS OLAYLARI TOMA İLE BASTIRABİLDİ

Edinilen bilgilere göre maçın oynandığı sırada otobüsle gelen bir grup taraftar stat çevresinde meşale yakıp tezahüratta bulundu. Bu sırada maçı izleyen bir grup taraftar da dışarıya çıkarak gerginlik oluşturdu. Taraftarlar bir süre sonra birbirine girdi. Cam şişelerin taşların sopaların ve döner bıçağının kullanıldığı kavgaya, polis ekipleri müdahale etti. TOMA'yla tazyikli su sıkan Çevik Kuvvet polisleri, daha sonra taraftarlar arasında çıkan kavgaya plastik mermi ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken kavgada kullanılan taş, şişe ve sopalardan çevredeki bazı araçlar zarar gördü. Olaylar nedeniyle maça bir süre ara verildi. Polis ekiplerinin dağıttığı grup stat çevresinden uzaklaştırıldı.

Kağıthane'de iki taraftar grubunun kavgasında ortalık savaş alanına döndü