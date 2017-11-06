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'da : ekipleri sevk edildi

Giriş Tarihi: 6.11.2017 07:05 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 07:07
İstanbul'da yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi

Beykoz Poyrazköy'de bulunan bir restoranda çıktı. Ağaçlara da sirayet eden yangın, için birçok ilçeden sevk edilen ekiplerince kontrol altına alındı.

Poyrazköy Limanı Plaj Caddesi üzerinde bulunan tek katlı balık restoranda saat 00.30 sıralarında çıktı. Restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın diğer bölümlere yayıldı.

Alevlerin binayı sardığı yangın, etraftaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine birçok ilçeden ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de gelerek olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Can kaybının olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul'da yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi
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