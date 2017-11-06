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e kumar ve baskını: 12 gözaltı

Giriş Tarihi: 6.11.2017 09:53
Lokale kumar ve uyuşturucu baskını: 12 gözaltı

'de bir de hem kumar oynandığını hem de satışı yapıldığı ihbarını alan polis operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Polis farklı 2 yerde daha yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi daha yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından merkez Melikgazi ilçesi, Gülük Mahallesi Çıtak İş Merkezi'nde bulunan ve kumar oynandığı belirlenen bir e baskın yaptı. Koçbaşı ile kapı kıran polisler, masa üzerinde bulunan satışa hazır hale getirilen birer kullanımlık bonzai'ye el koyarken, baskında C.Ş. (46), Y.Ş. (45), C.D. (48),Ö.Y. (30), A.C. (45), M.K. (50), A.B.(24), İ.D. (35), H.K. (30), S.A. (30), E.A. (36) ve R.Ş. (43) gözaltına alındı. Zehir tacirleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde parmak izleri ve adli tabiplikten sağlık raporlarının alınması ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2 ayrı uyuşturucu baskınında 3 gözaltı

Narkotik polisleri Battalgazi Mahallesi'nde madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik yaptığı iki ayrı operasyonda uyuşturucu satan E.S. (26) ve H.B.'yi (29) gözaltına aldı. E.S.'nin üzerinde 4 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan bir diğer operasyonda gözaltına alınan O.A.'da ise (21) 7 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının sorguları başladı.

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Lokale kumar ve uyuşturucu baskını: 12 gözaltı
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