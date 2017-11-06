Lokale kumar ve uyuşturucu baskını: 12 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından merkez Melikgazi ilçesi, Gülük Mahallesi Çıtak İş Merkezi'nde bulunan ve kumar oynandığı belirlenen bir lokale baskın yaptı. Koçbaşı ile kapı kıran polisler, masa üzerinde bulunan satışa hazır hale getirilen birer kullanımlık bonzai'ye el koyarken, baskında C.Ş. (46), Y.Ş. (45), C.D. (48),Ö.Y. (30), A.C. (45), M.K. (50), A.B.(24), İ.D. (35), H.K. (30), S.A. (30), E.A. (36) ve R.Ş. (43) gözaltına alındı. Zehir tacirleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde parmak izleri ve adli tabiplikten sağlık raporlarının alınması ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2 ayrı uyuşturucu baskınında 3 gözaltı

Narkotik polisleri Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik yaptığı iki ayrı operasyonda uyuşturucu satan E.S. (26) ve H.B.'yi (29) gözaltına aldı. E.S.'nin üzerinde 4 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan bir diğer operasyonda gözaltına alınan O.A.'da ise (21) 7 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının sorguları başladı.