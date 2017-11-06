Polisten ruhsatsız pompalıya geçit yok!

Edinilen bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız pompalı tüfek olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis eve baskına giderken sokakta iki şahsın elinde pompalı tüfekle gittiğini gördü. Bunun üzerine şahıslara durmaları yönünde ikazda bulunuldu. Ancak şahıslar kaçınca polis kısa süren kovalamanın ardından yaşları 16 olan iki kişiyi pompalı tüfekler ile yakaladı. Polis yaptığı araştırmada pompalı tüfeklerin ruhsatsız olduğunu ve internetten alındığını belirledi. Yaşları küçük 2 kişi gözaltına alındı.

LİSELİ HELİN DE POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Pendik'te Helin Palandöken isimli bir lise öğrencisinin pompalı tüfekle öldürülmesi ve bu tüfeğin de internet üzerinden alınmasından sonra pompalı tüfekler ve kolay alınması gündeme gelmişti.