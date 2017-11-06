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Recep, Tayyip, Erdoğan'dan güzel haber

Giriş Tarihi: 6.11.2017 21:12 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 22:13
Recep, Tayyip, Erdoğan'dan güzel haber

'ın adının verildiği Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşlerin hayatını kaybettiği haberleri asılsız çıktı.

'ın 2012 yılında Başbakan iken 'da ziyaret ettiği çadır kentte fotoğraf çektirdiği üçüz bebekler Recep, Tayyip ve Erdoğan'ın Harran kampındaki fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda "Suriyeli üçüzler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın öldüğü haberleri doğru değil. Harran kampında anne babalarıyla gayet mutlu bir hayat sürüyorlar" ifadeleri yer aldı.

ÖLDÜKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Suriyeli üçüzlerin 'in güneyindeki Kefer Secne bölgesinde misket bombalı saldırıda öldükleri iddia edilmişti.




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Recep, Tayyip, Erdoğan'dan güzel haber
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