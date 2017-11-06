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Sobadan sızan gaz 2 ölüme yol açtı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 14:41 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 14:56
Sobadan sızan gaz 2 ölüme yol açtı

’nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kalbinden rahatsız olan ve kalbine stent takılan Hamide Yaşar (76) kendisine refakat eden oğlu Ali Yaşar (56), kendilerini sabah saatlerinde ziyaret eden yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hamide Yaşar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Durumu ağır olan Ali Yaşar ise Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Ali Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Hamide Yaşar ve oğlu Ali Yaşar'ın gece saatlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sobadan sızan gaz 2 ölüme yol açtı
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