Yol kenarında ölü bulundu

Denizli
Honaz Yolu Karakurt Mahallesi'nde yol kenarında yatan bir şahsın ihbarını alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. 112 Acil Ekiplerinin de geldiği olay yerinde yerde yatan şahsın 59 yaşındaki Remzi Madran olduğu tespit edildi. Bölgede plastik şişe ve cam şişe topladığı iddia edilen şahsın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi. Düşme ve kalp krizi şüphesi olan şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.