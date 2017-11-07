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"Aileme zarar verdim" ihbarı asılsız çıktı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 04:06
Aileme zarar verdim ihbarı asılsız çıktı

'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp ailesine zarar verdiğini söyleyen madde bağımlısı, ihbarın asılsız çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, polisi arayan bir kişinin "Aileme zarar verdim. Gelin beni alın." demesi üzerine söz konusu adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sümer Mahallesi'ndeki apartman dairesine giden Seyhan Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin yaptıkları araştırmada, madde bağımlısı olduğu belirtilen A.C'nin (37) ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından böyle bir ihbarda bulunduğu anlaşıldı.

Polislerin bir süre konuştuğu A.C, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine götürüldü.

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"Aileme zarar verdim" ihbarı asılsız çıktı
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