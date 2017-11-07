"Aileme zarar verdim" ihbarı asılsız çıktı

Alınan bilgiye göre, polisi arayan bir kişinin "Aileme zarar verdim. Gelin beni alın." demesi üzerine söz konusu adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sümer Mahallesi'ndeki apartman dairesine giden Seyhan Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin yaptıkları araştırmada, madde bağımlısı olduğu belirtilen A.C'nin (37) ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından böyle bir ihbarda bulunduğu anlaşıldı.

Polislerin bir süre konuştuğu A.C, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine götürüldü.