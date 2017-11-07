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Başkentte trafik sı! iki kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 7.11.2017 08:38 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 08:39
Başkentte trafik kazası! iki kişi yaralandı

'nın Altındağ ilçesinde bir otomobilin bariyerlere ve belediye temizlik aracına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden Mehmet T'nin kullandığı 06 ET 8229 plakalı otomobil, TCDD Genel Müdürlüğü önündeki te kontrolden çıkarak önce bariyerlere, daha sonra ise Seyfi S. idaresindeki 06 FA 5605 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait yol temizlik aracına arkasından çarptı.

da, otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Mehmet T. ile yanında bulunan Mehmet T, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Söz konusu üst geçit, kaza nedeniyle tek taraflı olarak yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

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Başkentte trafik kazası! iki kişi yaralandı
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