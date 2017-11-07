Başkentte trafik kazası! iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden Mehmet T'nin kullandığı 06 ET 8229 plakalı otomobil, TCDD Genel Müdürlüğü önündeki üst geçitte kontrolden çıkarak önce bariyerlere, daha sonra ise Seyfi S. idaresindeki 06 FA 5605 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait yol temizlik aracına arkasından çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Mehmet T. ile yanında bulunan Mehmet T, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Söz konusu üst geçit, kaza nedeniyle tek taraflı olarak yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.