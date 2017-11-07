Botoks parası SGK’dan!

?Hiperhidroz (aşırı terleme) rahatsızlığı nedeniyle botoks tedavisi olan emekli öğretmen, tedavi masraflarını karşılamayan SGK
aleyhinde açtığı davayı kazandı. Bursa
'da yaşayan 75 yaşındaki İsmail Hatemoğlu
'nun avukat olan kızı Gülçin Buluk, babasının 2004'te aksiler hiperhidroz (aşırı terleme) hastalığı için etkili olan botoks (Botulismus toksini Tip A) tedavisine başladığını, yılda bir kere uygulanması gereken bu tedavi için 2004 ve 2005'te Emekli Sandığı'ndan ödeme yapıldığını anlattı. Buluk, babasının 2008'de yaptığı başvuruda ise Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirtilen "hekimler tarafından botoks uygulamasının zorunlu olduğunu belirtir heyet raporu" alınmış olmasına rağmen, kurumca ödeme yapılmadığını belirtti. Buluk, Sosyal Güvenlik
Kurumu'na (SGK) başvurarak, tedavi masraflarının karşılanmasını talep ettiklerini, kurumun, "Botoksun hangi tanılarda ödeneceğini katalog olarak sayılı bir şekilde yayınladık. Sizin rahatsızlığınız bu tanılardan değil" şeklinde yanıt vererek, talebi reddettiğini kaydetti. Bunun üzerine Danıştay'a başvurduklarını ifade eden Buluk, Danıştay'ın olumlu yanıt verdiğini; kesinleşen kararla birlikte "aksiler hiperhidroz" hastalığının tedavisinde etkili olan botoksun, SGK'nın ödeme listesine alınacağını söyledi. Danıştay'ın verdiği kararın bu hastalıktan mustarip olan herkesi kapsadığına dikkati çeken Buluk, babasının tedavi masraflarının bu karar sonrasında karşılanacağını dile getirdi. Buluk, "Bu kazanım, sadece babamın kazanımı değil, ülke çapında bu hastalıktan mustarip kim varsa kurumdan ödemesini alabilecek" dedi. 75 yaşındaki İsmail Hatemoğlu ise aşırı terleme hastalığının hem bedensel hem ruhsal olarak kendisine çok rahatsızlık verdiğini belirtti. Türkiye'de benim gibi rahatsızlık duyan insanlar vardır" diye konuştu. AA