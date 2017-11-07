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'da erkek cesedi bulundu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 06:57 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 06:58
Bursa'da erkek cesedi bulundu

'nın merkez Nilüfer ilçesinde, boğazı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış bir erkeğe ait bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çalı Mahallesi'nde evine gitmek üzere yürüyen bir çiftçi, Geyveli Caddesi'ne geldiği sırada boş arazide hareketsiz yatan kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, boğazının kesildiği ve vücudunun 20 yerinden bıçaklandığı da tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından , otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'da erkek cesedi bulundu
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