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'da lı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 7.11.2017 07:17
Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Fethiye ilçesinde bir bulvarda la ateş edilen 36 yaşındaki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

'nın Fethiye ilçesinde lı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 36 yaşındaki Ahmet Arslan'a, Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Silah sesini duyanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Arslan'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, silahlı saldırı olayının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
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