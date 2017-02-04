Makyajlı, fotoşoplu, türlü teknikle kusursuzlaştırılmış heykelsi hali mi, yoksa günün koşuşturmasıyla parlamış alnı ve burnu, göze çarpan/batan benleriyle insan hali mi? Hayal mi, gerçek mi?

Hayatımıza Yaprak Dökümü'nün Necla'sı olarak girdi. Çalıkuşu'nun Feride'si olduğu sırada, hiç yerli dizi seyretme alışkanlığı olmayan bir koca, televizyonun önünden geçerken, hiç alışkanlığı olmadığı üzere bir ilgi gösterdi: "Kim bu? Amma güzelmiş. Su gibi..."

Hakikaten çok lokumdu. Duru, manalı bir güzelliği vardı. Hem cıvıl hem hüzünlü.

Feride'nin Kâmran'ı vardıysa, Fahriye'nin Burak'ı da sadece bir dizi partneri olarak kalmadı. Aşk Sana Benzer filminde başrol paylaştılar, özel hayatlarında da hâlâ birlikte oynuyorlar.

Fahriye Evcen'in gözlerindeki ışık pek çok kere dikkatimizi çekti. 'Çünkü biz buna değeriz'de ise sırf gözleri ya da konu icabı saçları değil, tamamı ışıl ışıldı. Neydi o öyle? Kaç karattı? Pırlanta olduğu kesindi de, hem prenses kesim hem de kalp kesim miydi!