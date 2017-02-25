Tıp dünyasının tip 3 diyabet diye tanımladığı beyin diyabeti, ilerleyen aşamalarda Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklara neden oluyor. Ancak beslenmemize katacağımız beş doğal besin sayesinde beyin diyabetini önleyebiliriz

Beyin organların merkezi kontrolünü sağlayan, hormonların salgılanmasını denetleyen, tüm duyusal davranışları ve bilgi bütünleme kabiliyetini yöneten organımızdır. Beynimizin bu hayati görevlerini sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır ve öncelikli olarak kullandığı enerji kaynağı da glikozdur.

Beyinde bulunan nöron denilen sinir hücreleri, tüm bu görevleri yerine getirmeleri için besinlerle alınan karbonhidratların bağırsaklarda sindirimiyle oluşan glikozun yüzde 50'sini direkt beyine iletir. Fakat belirli durumlarda beyine gelen glikozu nöronlar hücrelerin içine sokamazlar, nöronlar böylece tahrip olur ve fonksiyonları da bozulur. Buna beyinde insülin direnci denir.

Beyin böylece aç kalır ve yaşlanma hızı artar, Parkinson, Alzheimer gibi çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olur ki, bu kompleks durumu tıp dünyası tip 3 yani beyin diyabeti olarak adlandırır.

Ancak 5 mucize doğal besin ile bu nöropsikiatrik hastalıklardan korunabilir ve beyin diyabetini önleyebilirsiniz.

ARI POLENİ: İnsanın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli tüm elementleri taşıyan mükemmel bir besin kaynağı. Birçok besine göre vücutta kullanılabilirliği yüksek protein içeriği bulunur. B grubu vitaminleri, demir, kalsiyum, magnezyum mineralleri, sağlıklı yağ asitleri ve fenolik bileşikleri taşıması arı polenini eşsiz bir doğal yiyecek yapmaktadır. Arı poleni gençleşerek yaş almayı sağlayan ender besinlerden biridir.

Karaciğerdeki hasarları önleyebilen, mide ülserini iyileştiren, genel ağrıyı dindiren analjezik etkisi, beyine gerekli mükemmel glikoz kaynağı ve antiinflamatuvar özelliğinden dolayı sağlıklı yaşamda ayrılmaz bir parça olduğu söylenebilir. Arı polenini bal ile karıştırarak yemek en değerlisi. Diğer bir yararı ise alerjik reaksiyonları dindirmesi.

TAM YAĞLI PEYNİR: Peynir kalsiyum başta olmak üzere fosfor, selenyum, sodyum mineralini, A, B12 ve D vitamininin de iyi kaynağıdır. Ve peynirler antioksidanlardan beta karoten sayesinde beyin dokularında yaşlanmayı önleyici fonksiyonel özelliği mükemmel olan protein kaynaklarıdır. İki dilim peynir günlük kalsiyum ihtiyacımızın yüzde 50'sini karşılayan eşsiz bir yiyecek olduğu gibi içerdiği D vitamini bağırsaklarda kalsiyumun yararlılığını arttırarak iyi kalsiyum açısından kemik dokumuzun da ana yiyeceğidir. Son araştırmalar peynirin kolonda inflamasyonu engelleyerek hücre hasarını önleyebildiği ve kolonda kanser oluşumunu engellediğini de bildirmektedir. Bu nedenle iki dilim peyniri her gün düzenli olarak yemek tip 3 diyabetten korunmada da oldukça önemlidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Beyin için oldukça faydalı bitkisel yağlardan biridir. Yulaf ezmesine eklenen en az iki en fazla beş yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı yaklaşık üç, dört ay içinde unutkanlığı düzeltebilmekte, görme fonksiyonlarının kazanılmasını sağlamakta, tip 3 diyabette görülen yürümede oluşan anormalliklerin ortadan kalkmasına zemin hazırlamaktadır. Çünkü Hindistan cevizi yağı diğer bitkisel tüm yağlara nazaran çok daha fazla orta zincirli yağ asitlerini içermekte ve bu beyin için gerekli olan enerjinin hızlı, kolay olarak sağlanmasına destek olmaktadır.

BALIK: Balıklar omega 3'ün en değerli kaynağıdır. Bugün omega 3 üzerinde yapılan araştırmalar geri dönüşümsüz zannedilen beyindeki doku kaybını düzeltebileceğini göstermektedir. Eğer düzenli olarak balık yerseniz omega 3 sayesinde beyinde beyaz cevher dokusunun artarak beynin yaşlanmasını durdurup tip 3 diyabete karşı kalkan olabileceğini söylemek artık hayal değil diyebilirim. Somon, ton, sardalye başta olmak üzere tüm mevsimlerde çıkan balıkları beslenmenizde bulundurabilirsiniz.

YUMURTA: Beyin fonksiyonları için glikoz dışında gerekli tüm mucize besin bileşenlerini ihtiva ettiği için sofralarımızdan eksik etmememiz gereken en ucuz ve en yüksek kaliteli proteine sahip doğal yiyeceklerin başında gelir. Tip 3 diyabetten korunmak için her gün 1 adet yumurtayı düzenli tüketmek gerekir. Yumurta beyin dokusu, nörotransmitter adlı sinir iletimini sağlayan maddelerin sentezlenmesi için öncü olan kolini içerir.