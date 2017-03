Genellikle şeker deposu olarak görülen meyveler aslında bol antioksidan, sağlıklı karbonhidrat, diyet lifi, doğal vitamin ve mineral kaynağı. Özellikle zayıflarken ve spor yaparken meyve tüketmek sağlığa faydalı. İşte taze meyve ile ilgili doğru bilinen beş yanlış

Maalesef beslenme ile ilgili birçok internet sitesinde meyve yeme zamanı ile ilgili bilimsel temeli bulunmayan bilgiler dolaşıyor. Genelde konu ile ilgili ortaya atılan bu efsaneler diyetisyenler tarafından söylenmiyor. Öncelikle zayıflarken ve spor yaparken taze meyve tüketmek sağlığa çok faydalı. Genellikle şeker deposu olarak görülen meyveler bol antioksidan, sağlıklı karbonhidrat, diyet lifi, doğal vitamin ve mineral kaynağıdır. Günde iki porsiyon taze mevsim meyvesi yemek metabolizmayı düzenler, diyabet, obezite, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanser türlerinden korur. İşte taze meyve ile ilgili beş efsane ve beş bilimsel gerçek.



EFSANE 1

Meyveyi her zaman mideniz boşken yiyin: İnternet sitelerinde Singapurlu bir şef tarafından ortaya atılan bilgidir. Eğer taze meyveyi öğünle birlikte tüketirseniz mideye gelen yemeğin sindirimi yavaşlar. Yiyeceklerin midede kalma süresi uzayınca meyve fermentasyona uğrar, bu durum gaz ve şişkinliğe neden olur. Bilimsel olarak meyvelerin içerdiği yüksek diyet lifi besinlerin sindirimini yavaşlatır ama bu durum gaz ya da şişkinliğe sebep olmaz. Yapılan bir araştırmaya göre meyvelerin öğünle yenmesi tüm sindirim işlemini 72 saatten 86 saate çıkartıyor. Bu yavaşlama durumu bireyi daha uzun süre tok tutarak diğer öğünlerde daha az kalori alınmasını sağlar. Bu da kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca meyve sayesinde sindirim kanalında asit oranı düşer, zararlı mikropların çoğalması önlenir.



EFSANE 2

Meyveleri öğün öncesi ya da öğün sonrası yemek besinlerin emilimini azaltır: Bu tamamen bilimsellikten uzak bir bilgidir. Çünkü özellikle taze meyve tüketilen öğünlerde besin öğeleri sindirim kanalında birbirleri ile yarışa girer vücuda yararlılığı artacak şekilde emilim olur. Taze meyvelerin içindeki meyve asitleri, vitamin ve mineraller oldukça uzun olan bağırsak lümeninde yararlı mikroraganizmaların miktarını artırır, besinlerin daha yararlı emilmelerine olanak sağlar. Bu sebeple meyveyi öğün öncesi ve sonrasında da tüketebilirsiniz.



EFSANE 3

Diyabetliler meyveleri proteinli yiyeceklerle birlikte tüketirse kan şekerleri yükselmez: Evet taze meyve şeker içerir. Bu şekerler früktoz ve glikozdur. Bazı meyveler daha fazla glikoz bazı meyveler daha fazla früktoz içerse de hemen her meyvede bu iki şeker bulunur. Fruktoz kan şekerini glikoza göre daha az yükseltir. Bu sebeple meyve kan şekerini çok hızlı artırmaz. Meyveler ayrıca çok yüksek miktarda früktoz ve glikozun yanında diyet lifi de içerir. Bu nedenle doğru miktarda tüketildiğinde meyve kan şekeri dengesizliği yaratmaz.



EFSANE 4

Yatmadan önce meyve yemek karaciğeri yorar: Bu efsane en yaygın yanlış bilgidir. Ancak bu konu ile ilgili yapılmış hiçbir araştırma yok. Meyve fruktoz içerir. Ve yüksek fruktozlu beslenmek kanda trigliserit denilen yağların artmasını sağlar. Fakat bu durum işlenmiş besinlerden alınan, fruktoz şurubu eklenmiş hazır gıdaların tüketimi ile gelen ve sadece şeker değil sağlıksız yağların da yenmesi ile oluşan bir kompleks durumdur. Meyve 8 binden fazla bitkisel kimyasal içerir ve karaciğeri yağlandırmak veya yormak bir yana koruyan ve toksin atma işlevinin sürekli yüksek tempoda çalışmasını sağlar.



EFSANE 5

Yatmadan önce meyve yemek şişmanlatır: Bu yanlış bilgi konusunda uzmanlar tarafından yapılan çok önemli bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Şişmanlık problemi olan kişiler üzerinde yapılan 17 farklı araştırmada meyve tüketimi arttıkça bireylerin obez olma risklerinin yüzde 20 azaldığı ortaya çıkmıştır. Başka araştırmalarda taze meyve yendikten sonra katılımcıların vücut yağ analizleri yapılmış ve bedenin yağlandığını gösteren bir belirtiye rastlanmamıştır. Meyve günün her anında yenebilen, şişmanlatmadığı gibi tam aksine zayıflatan sağlıklı bir besindir. Bu nedenle bir beslenme uzmanı olarak meyve yemekten kendinizi asla mahrum etmemenizi öneriyorum.