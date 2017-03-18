İçerdikleri itibariyle ton balığı çok kıymetli bir besindir. Üstelik okyanusta yetiştiği için civa gibi kirlilik yaratan maddeler içermez. Çok zengin bir protein kaynağı olan ton balığı kalp damar sağlığından kansere kadar birçok hastalığa karşı bizi korur

Ben hem kendi mutfağımda hem de kilo vermek için bana başvuran hastalarıma yılın her mevsiminde balık tüketimini sağlıklı beslenme alışkanlığı haline getirmeleri adına ton balığını mutlaka öneriyorum. Ton balığı hakkında merak ettiğiniz bazı bilgileri ve iki sağlıklı tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum.



Ton balığı okyanus balığıdır:

Ton balığı Hint, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında avlanır. Oldukça yüksek omega 3 içermesinin yanında yüksek protein değerlerine de sahiptir. 100 gram ton balığı yaklaşık 22-24 gram arasında protein içerir ki bu miktar bir kişinin günlük alması gereken protein miktarının yüzde 30-40 kadarını karşılar.



Ton balığında civa yoktur:

Bir deniz ürünündeki ağır metal miktarı balığın kendi yapısı ile bağlantılı olmayıp yetiştiği yaşam alanının kirliliği ile ilgilidir. Ton balığının en önemli farkı bu noktada ortaya çıkar. Çünkü ton balıkları kirlilik riski olmayan tertemiz okyanus sularında yetişir.



Omega 3 kaynağıdır:

EPA, DHA yağ asitleri ton balığını eşsiz bir beyaz et kaynağı yapmaktadır. EPA yağ asidi vücudumuzda aynen DHA yağ asidi gibi sentezlenmez. Bu yağ asidi balıklar sayesinde vücudumuza alınır. EPA bedenimizi kalp hastalıklarından korurken, DHA ise beyin ve sinir sistemi gelişiminde vazgeçilmezdir. Sağlık otoriteleri günlük alınması gereken EPA ve DHA miktarını 1 kutu ton balığı ve günde iki yemek kaşığı keten tohumu tüketerek sağlanabileceğini söylüyor. Böylece beyin sağlığı korunur, sinir hücrelerinin normal çalışması sağlanır ve koroner kalp hastalıklarına karşı damarlarda plakların oluşması kolayca engellenir.



IQ değerini artırabilir:

Ton balığını haftada en az üç kez tüketmek çocuklarda IQ değerlerini artırabilir. Ayrıca kişisel ve sosyal becerilerini geliştirdiği, yetişkinlerde ise dinç bir kas yapısına katkısı olduğu belirtiliyor. Bu sebeple haftada en az üç kere ya da daha sık ton balığı yemek yaşam boyu zinde kalmak açısından, çocukluk döneminden itibaren çok önemlidir.



Selenyum içerir:

Selenyum yiyeceklerde nadir bulunan bir mineraldir ancak ton balığında çoktur. Selenyumun eksikliğinde kas zayıflaması, kalp sağlığında bozulma ve erken yaşlanma kaçınılmaz olur. Çok güçlü bir antioksidan olan selenyum bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini de azaltır.



TON BALIKLI İNTEGRAL SPAGETTİ



Malzemeler

1/4 paket integral spagetti

2 dilim küp şeklinde doğranmış beyaz peynir

200 gram ton balığı

Yarım kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tane çekilmiş karabiber



YAPILIŞI

İntegral spagettiyi haşlayın ve tencerede bekletin. Bir tavaya zeytinyağını koyun ısıtın. Sonra sarımsak ve soğanı soteleyin. Domatesleri sotelenmiş soğan ve sarımsak karışımına rendeleyin ve kısık ateşte sosu kıvam alıncaya kadar pişirin. Sos pişince ton balığını içine boşaltın ve çok az pişirdikten sonra integral makarnalı tencereye sosu döküp karıştırın. Tabağa makarnayı alın ve üzerine peyniri ekleyerek servis edin.



YUMURTALI TON BALIKLI SALATA



Malzemeler:

2 adet yumurta

200 gram ton balığı

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

İnce kıyılmış 1 avuç içi kadar mantar

Maskülen salata

Yarım kırmızı kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tane çekilmiş karabiber



YAPILIŞI:

Derin bir kaseye maskülen salata, ince kıyılmış mantar, kuru soğanı kırmızı biberi limon suyu ve zeytinyağı ile marine edin. Servis yapacağınız salata kasesine koyun. Ton balığını üzerine serpiştirin. Haşlanmış yumurtaları ince doğrayın ve ton balıklarının üzerine dizin. En son kinoaları serpin, tane karabiber ile servis edin.