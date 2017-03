Konjuge linoleik asit bir yağ asidi. Yağsız kırmızı ve beyaz et çeşitlerinde ve tüm süt ürünlerinde bol miktarda bulunan bu asidin en temel fonksiyonu vücutta yağ dokusunu azaltıp kas dokusunu artırması. Bağışıklık sistemini de güçlendiren bu asit zayıflatır, mide, kolon, deri, prostat kanserleri ve kalp hastalıklarına karşı korur, metabolizmayı hızlandırır

ÖNEML İ KURALLAR

1 Günde iki dilim beyaz peynir tüketmenin metabolizma hızını arttırarak sağlıklı zayıflamayı sağladığını artık net olarak biliyoruz. Peynir, içerdiği kaliteli ve yüksek protein sayesinde sindirilirken birçok yiyeceğe göre iç bedene de fazla kalori harcatarak, metabolizmayı canlandırıcı etki sağlıyor. Çinko ile B12 vitaminlerini ihtiva eden peynir yendikten sonra bağırsaklarda bütirat üretimini arttırarak metabolizmayı hızlandırıyor.

2 Bu diyette öğün düzeni üç ana ve iki ara öğünden oluşuyor. Güne kahvaltı ile başlamalı ve her öğün arasına üç saat ara bırakarak diğer öğünü tüketmelisiniz. Böylece öğünlerin midede kalış süresine göre acıkma sağlayacak günde beş öğün ile gün boyu tok kalabileceksiniz.

3 Dondurmayı diyetimde tatlı olarak sizlere vereceğim. Sadece 100 gram sütlü dondurmayı bu diyette zevkle tüketebileceksiniz.

4 Bu diyeti hedef kilonuza gelinceye kadar istediğiniz süre uygulayabilirsiniz. Her öğünden önce ve sonra birer büyük bardak oda ısısında su içmenizi öneririm. Her sabah uyandıktan sonra bir büyük su bardağı ılık suya taze limon sıkıp içmeniz de yağ depolarınızı azaltacak ve vücudun iç temizliğine yardımcı olacaktır.

5 Süt ve ayranı kesinlikle yağsız değil tam yağlı olarak tüketmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü süt ve ayrandaki yağ oranı azalırsa konjuge linoleik asit miktarı da azalacak ve vücudun yağ depolarını eritmek için gerekli enzim aktivitelerinin durdurulması için yeterli miktarın sağlanması da doğal olarak engellenecektir.

6 Her hafta ortalama iki kilo kaybettiren bu diyeti uygularken her gün 45 dakika yüksek tempoda yürümeniz gerekecek. Günün istediğiniz saatinde yapabileceğiniz yürüyüş için en ideal zaman aralıkları sabah aç karnına veya akşam üstü saat 16.00. Bunlar yağ yakımının en fazla olduğu saatler.

7 Kırmızı etlerden kuzu eti, beyaz et çeşitlerinden hindinin göğüs kısmı konjuge linoleik asidi çok fazla içeriyor. Bu iki et çeşidi incecik olmak için size önereceğim protein kaynakları olacak. Etleri fırında veya haşlama olarak tüketmek sağlıklı zayıflamak için en doğru pişirme yöntemleri.

8 Birçok zayıflama araştırması kural olarak 3000 ile 3500 mg arasında konjuge linoleik asit içeren diyetin yağ depolarını etkili bir şekilde erittiğini açıklamıştır. Bu nedenle size diyette verdiğim tüm miktarları eksiksiz yemenizi öneririm. Çünkü doğal beslenme ile alınan az miktarda konjuge linoleik asit daha az zayıflatır.



Konjuge linoleik asit diyetimde en önemli nokta; bu yağ asidinden zengin beş mucize yiyeceği ana öğünlerde mutlaka bulundurmak. En zengin besin peynir çeşitleri olduğu için bu diyet peynirden zengin olacak. Listede ayrıca tam yağlı süt, ayran, dondurma, kuzu eti ve hindi eti bulunacak. Haftada ortalama iki kilo verebileceksiniz



Mucize formül

UYANINCA:

1 su bardağı taze limon sıkılmış ılık su

KAHVALTI:

2 dilim tam yağlı peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet ceviz içi

Domates, salatalık, biber, maydanoz, fesleğen, taze nane

ÖĞLE:

200 gram hindi göğüs eti

1 kase buharda haşlanmış sebze

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase tam yağlı yoğurt

İKİNDİ:

100 gram sütlü dondurma

1 kase taneli veya doğranmış ya da bir orta boy mevsime uygun taze meyve

AKŞAM:

200 gram kuzu eti (Güveç, sote veya pirzola)

1 kase tam yağlı yoğurt

1 kase mevsim salatası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YATMADAN ÖNCE:

1 su bardağı ayran

20 adet badem