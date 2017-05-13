Son 50 yıldır çay şekeri olarak bildiğimiz rafine şekeri neredeyse her yiyeceğin içinde bilerek ya da gizli şekilde tüketiyoruz. Bu durum şişmanlığın birkaç önemli sebebinden biri

"Çaya şeker koymadan içiyorum, şekeri hayatımdan çıkardım" diyen birçok kişi şişmanlık problemi yaşıyor. Unutmayın çayınızı şekersiz tüketseniz de şişmanlamanızın temel sebebi vücudun tüketeceğinden fazla kalori almanız. Mısır şurubu da bir rafine şeker çeşidi ve meşrubat, pasta, kek, hazır tüm tatlı bisküvi veya çikolata çeşitleri, hazır meyveli yoğurtlar ve dondurmalarda fazlasıyla kullanılıyor. Bu şeker sadece şişmanlığın değil birçok kronik hastalığın da oluşmasında etkili.

Peki saflaştırılmış şeker tüketimi vücudumuzda nasıl bir sorun yaratıyor?

Basit şekerleri içeren yiyecekler tüketildikten sonra, lezzet versin diye bolca pompalanmış glikoz ya da früktoz karaciğere taşınır. Karaciğerdeki şeker depoları dolunca fazla şekerler yağ hücresine sokulur, yağa dönüşür, vücutta hastalık yaratacak şekilde yağ depolamasına neden olur. Eğer sürekli olarak rafine edilmiş dediğimiz şeker tüketirsek karın içindeki organlarımız çevresinde gelişen yağlanma kaçınılmaz olacaktır.

Genelde gizli şekerleri ile "sağlıklı algısı" yaratılan gıdalar maalesef kilo almamızın da bir nedeni. Buna en güzel örnek acı çikolata dediğimiz kakao oranı yüksek bitter çikolatadır. Bitter çikolata ile sütlü çikolatanın bir küçük paketi aynı oranda kalori ve şeker içerir.

Her gün düzenli olarak "Beni yağlandırmaz" diye yediğiniz masum tatlı bitter aslında bel çevrenizin yağlanmasını sağlıyor. Aynı durum taze meyve parçacıklı yoğurtlar için de geçerli. Hatta probiyotik de içeriyorsa masum olarak gördüğünüz bu yoğurtların gizli yağlandırıcılar olduğunu unutmamanız gerekir.

Şekerli besinleri sık ve fazla tüketmek metabolik sendrom ve damar sertliğine neden olmaktadır. Çünkü şekerli besinleri tüketmek ve fiziksel aktivite yapmamak damarlarımızı kaplayan endotel hücrelerin işlevlerini bozuyor, nitrik oksit gibi damarın sağlığını koruyan yararlı bileşiklerin üretiminin azalmasına sebep oluyor.

Diyabetik olup früktoz içeren besinler karın iç bölgesinde ve karaciğerde yağlanmaya neden olur. Früktoz tüm şekerler arasında en hızlı yağa dönüşen şeker çeşididir ve kanda trigliseridi fazlasıyla yükseltir. Kanda trigliseritlerin hep yüksek kalması kalbe giden damarlarda aterojenik etkiye sebep olur, gizli kalp hastalıklarına zemin hazırlar.



Sağlıklı olduğu düşünülen 10 besin

1. Meyveli veya meyve parçacıklı probiyotikli yoğurtlar

2. Taze meyve veya siyah çikolata içeren yoğurt kıvamına getirilmiş yeni nesil peynir tatlıları

3. Kuru meyveli fındık-fıstık içeren barlar 4. Kakao oranı yüksek veya bitter çikolata

5. Light olmayan enerji içecekleri

6. Light olmayan meyve aromalı maden suları

7. Gazlı veya gazsız meşrubatlar

8. Kepekli veya lifli meyve aromalı diyet bisküviler

9. Diyabetik früktoz içeren tüm ürünler

10. Glütensiz kurabiye ve bisküviler