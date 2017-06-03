Kahve, günlük yaşantımızın bir parçası ve sohbetlerin vazgeçilmezi olan bir içecek. Bazıları kahveye bağımlı olduğunu söylerken bazıları da kahve ile ilgili efsaneler nedeniyle içmeye çekiniyor. Aslında kahve doğru miktar ve çeşitte tüketildiğinde vücutta zarara sebep olmaz aksine sağlığa katkı sağlar.





Bugün kahve insan sağlığına etkileri bakımından çaydan sonra en fazla araştırma yapılan içecek. Üstelik kalorisi de çok düşük. Kahvenin 100 gramında yaklaşık yedi kalori bulunuyor. Şekersiz ve sütsüz servis edilen kahvenin bir fincanında ortalama iki kalori var. Yani kahve kalori hesabına katılmayacak kadar masum bir içecek. Kahvenin kalp çarpıntısına neden olduğu, kolesterolü yükselttiği, selülit yaptığı ve bağımlılığa neden olduğu herkesçe bilinen şehir efsaneleri. Oysa kahve doğal antioksidanlar, kafein, potasyum, niasin, magnezyum, demir ve manganez gibi minerallerin de kaynağı.

BAĞIMLILIK YAPAR MI? Kahve içerdiği kafein sayesinde beynimiz ve vücudumuzda hafif bir uyarıcı etkiye sahip. Kahve içtikten 20-30 dakika sonra kafeinin uyarıcı etkisi oluşuyor, bu etki yaklaşık dört-altı saat kadar sürmektedir. Bir fincan kahve 70-80 mg kadar kafein içerir ancak kahvenin türü ve fincandaki kahve yoğunluğuna göre bu miktar 200 miligrama kadar çıkabilir. Avrupa Güvenli Besin Tüketim Komisyonu günde 400 mg kadar kafein tüketiminin genel olarak güvenli olduğunun altını çizmektedir. Yani günde üç-dört fincan kadar kahve içmek uykuyu kaçırmaz, çarpıntı yapmaz ve bağımlılık oluşturmaz.

SELÜLİT YAPAR MI? Bilimsel araştırmalar günde üç fincan kahve içmenin selülite nedeni olmadığını ortaya koyuyor. Tersine günde 200-300 mg kadar kafein almanın metabolizma hızında biraz artışa neden olarak selülit yapıcı değil selilüti önleyici etkisi olduğu belirtilmektedir.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR Mİ? Kahve orta düzeyde tüketildiğinde kan kolesterolü üzerinde doğrudan yükseltici etkisi bulunmamaktadır. Çünkü kahve kolesterolü arttırabilen diterpen adlı bileşiği çok düşük düzeyde içerir ve günde dört fincana kadar içilen kahve tüketiminin kötü huylu kolesterolü yükseltmediği bildirilmektedir.

DEPRESYONU TETİKLER Mİ? Son araştırmalar orta düzeyde alınan kafeinin endişe seviyesini azaltarak mutluluk hissinin arttığını gösteriyor. Harvard Tıp Fakültesi'nin 51 bin kadın üzerinde yaptığı önemli bir araştırma günde iki-üç fincan kahve tüketen kadınların günde bir fincan tüketenlere nazaran yüzde 20 kadar daha az depresyona girdiğini ortaya koyuyor.

HAMİLELER İÇEBİLİR Mİ? Hamilelik gibi özel bir dönemde hem anne hem de bebek sağlığı için doğru beslenme çok önemlidir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoriteleri hamilelik döneminde kafein alımını sınırlamakla birlikte günde 200 mg'a kadar kafein tüketiminin güvenli olduğunu belirtmektedir. Hamileler gün içinde bir-iki fincanı geçmeyecek şekilde kahve tüketebilir.