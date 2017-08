Hızla gelen hızla gitsin

Tatilde yüksek kalorili besinlere hayır demek kolay olmuyor. Hal böyle olunca tatilden alınan kilolarla dönülüyor. İşte bir hafta uyguladığınızda hızla aldığınız kilolardan hızla kurtulmanızı sağlayacak tatil sonrası diyeti

Sağlıklı yaşamı benimsemiş, düzenli egzersiz yapmış, kış boyunca diyet uygulayarak kilolarınızı vermiş olsanız da yaz mevsiminde sizi bekleyen tehlikeler kısa sürede kilo almanızı sağlayabilir. Özellikle açık büfe tatil köylerinde kalmak, plajlarda gözleme, tost gibi kalorili aperatif yiyecekleri tüketmek, havuzlarda sandviç ve patates kızartmalarını yemek aşırı yağlanmayı tetikler. Evet yaz demek keyif yapmak demek, tatil demek stresi azaltıp dinlenerek zaman geçirmek demektir fakat aşırı yemeye eğilim göstermek anlamına da gelmemelidir.

Fakat tatil gibi insanın kendini özgür hissettiği anlarda maalesef bu yüksek kalori besinlere dur demesi de kolay olmuyor. Peki kilo almamak için ne yapmalıyız?

ŞEKERLİ GIDALARA YÖNELMEYİN: Unutmayın şekerli beslendiğinizde vücut kış boyunca uzun sürelerde verdiğiniz yağların yeniden oluşmasına olanak sağlar. Özetle fazla yenilen şekeri bedenimiz yağ hücresi olarak tutar. Tatil zevk almak ise şeker kontrolünü de yaparak haftada bir veya iki kereyi geçmeyecek şekilde sütlü, meyveli tatlı ya da serinletici etkisi nedeniyle dondurma size önereceğim en sağlıklı alternatifler. Şekerli içecekler yerine her gün bir büyük bardak taze meyvelerden hazırlanmış buzlu smoothie kıvamında şeker eklenmemiş doğal meyvelerden de tüketebileceğinizi hatırlatmalıyım.

AKTİF OLUN: Tatilde hareketli olmak kilo almayı önleyen en önemli unsurdur. Yapılan birçok araştırma aslında sağlıklı yaşam için bile önerilen haftada en az beş kez ve en az 30 dakika egzersiz yapın kuralını toplumdaki bireylerin ancak yüzde 20'sinin uygulayabildiğini gösteriyor. Tatilin insanın en fazla dinlenmeye ihtiyaç duyduğu zaman dilimi olduğu düşünülürse hemen hemen çoğu kişinin hiç aktivite yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Size tavsiyem tatilde her gün en az 30 dakika olacak şekilde tempolu bir kardiyovasküler egzersiz yani yürüyüş yapmanız olacaktır. Bunun dışında denizde yüzmek, tenis oynamak, bisiklete binmek de süper alternatifler.







YİYECEKLERİNİZİ İYİ ÇİĞNEYİN: Gözlemlerime göre insanlar yemeği yaklaşık beşyedi dakika gibi çok kısa zamanda hiç çiğnemeden büyük lokmalar halinde tüketiyor. Bu çok büyük lokmalar ve iyi çiğnenmeyen lokmalar sindirim sisteminde de iyi parçalanmaz, bu nedenle de iştahı kontrol eden hormonlar iyi çalışamaz ve insanı sürekli besin tüketmeye yöneltir. Özellikle dikkat etmenizi istediğim en önemli nokta her lokmanızı en az 20 kere çiğnemek olmalıdır.

YARARLI DİYE FAZLA YEMEYİN: Tatilde kuru meyveler, kuruyemişler, kuru baklagiller, chia tohumu, keten tohumu, yulaf, müsli, protein barlar, meyveli yoğurtlar, taze sıkılmış meyve suları gibi sağlığı çağrıştıran besinleri fazla yemek maalesef zayıflatmıyor aksine yağlanmanıza neden olabiliyor. Bu sebeple tatilde haftada iki kere kuru baklagil, haftada bir kere taze sıkılmış meyve suyu, haftada bir kere yulaf-kuru meyve-chia tohumunu mümkün olduğunca az porsiyonda kullanmanızı tavsiye ederim.

İYİ UYUYUN STRESİ AZALTIN: Tatilde uyku düzeni özellikle gençlerde bozulmakta ve ertesi günü aşırı uyumaya bağlı yemek öğün düzeninde de maalesef düzensizlikler oluşmaktadır. Yeterli derecede uyku uyuduğumuzda aşırı yemeye karşı isteğin azaldığı, dinlenmiş bir bedenle sabaha başlandığında da beynin şekerli yiyeceğe karşı isteğini azalttığını açıkça ifade edebilirim. Bu sebeple tatilde en az sekiz saat uyku düzenini devam ettirmeniz kilo almanızı önleyecektir.

Eğer bu kurallara uyamadıysanız ve kısa tatil diliminde hemen kilo aldıysanız tatil sonrası kilolara veda diyetim ile bir haftada dört kilo kadar zayıflayabileceğinizin müjdesini de siz vermek isterim. Bu diyetin en önemli özelliği kısa süre vücudun yağlarını eritecek düzeyde protein, antioksidan ve kalori içermesi. Kısa sürede alınan kiloların kısa sürede verilince de sağlığa bir zararının olmadığının altını da çizeyim.



5 önemli kural

Günde sekiz su bardağı su içmeyi ihmal etmeyin.

Her gün dört fincana kadar şekersiz, sütsüz, aromasız kahve tüketebilirsiniz.

Günde beş fincan yeşil çay ve buna ek olarak istediğiniz kadar siyah çayı şekersiz tüketebilirsiniz.

Günde iki şişe maden suyunu egzersiz yaptığınız sürece içmek zorundasınız.

Bu diyeti uyguladığınız bir hafta boyunca her gün tempolu 60 dakika yürüyüş yapmanızı öneririm.



4 kiloya kadar yağ eriten tatil sonrası diyeti

Bu diyetimi sadece tatil sonrası aldığınız kilolardan kurtulmak ve bu kilonun kalıcı olmasını sağlamak için sadece bir hafta boyunca aşağıda size önerdiğim besinleri değiştirmeden uygulamanızı öneririm.

AÇ KARNINA: Bir su bardağı ılık suya bir tatlı kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip karıştırıp için.

KAHVALTI: Bir yumurtayı bir dilim peynir ve bir yemek kaşığı zeytinyağı, bol ince kıyılmış maydanoz ve baharatlarla harmanlayıp yağsız tavada omlet olarak pişirin. Yanında bolca domates yiyebilirsiniz.

ÖĞLE: 100 gram ızgara somon veya 80 gramlık ton balığı ve yanına yarım olgun avokado dilimleri. Avokadoyu lezzetli olarak yemek için dilimleyin veya çatalla ezin, üzerine tane karabiber çekip az limon sıkabilirsiniz. Ve bol maydanoz yaprakları.

ARA: Bir ince dilim kavun veya karpuz veya bir orta boy şeftali veya dört taze kayısı.

AKŞAM: 100 gram kıymadan hazırlanmış köfte. Köfteyi fırında ya da yağsız az su eklenmiş tavada pişirebilirsiniz. Yanına bir su bardağı ayran ve bir ince dilim buğday ekmeği. Az yağlı bol maydanozlu çoban salatasından da doyana kadar yiyebilirsiniz.

YATMADAN ÖNCE: Bir su bardağı ılık suya bir tatlı kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip karıştırıp için.



Süper besinlerin zayıflamaya etkisi

YUMURTA: Zayıflamayı kolaylaştıran ve uzun süre tok kalmayı sağlayan en önemli besin. Bu yumurta anlık açlık ataklarının gün içinde dengelenmesini sağlayacaktır.

SOMON VEYA TON BALIĞI: Bu balıkları omega 3'ten zengin olduğunu biliyoruz. Fakat zayıflamada somon ve ton balığının içinde bulunan ve diğer balıklarda daha az olduğu belirlenen küçük biyoaktif protein molekülleri sayesinde insülin düzeyini kontrol altında tutarak bedenin yağ depolarının erimesine yardımcı olur.

AVOKADO: Bu meyve oleik asit içerir. Ve oleik asit bel bölgesindeki yağların erimesini sağlar. 20 adet mineral ve vitamin de içerir. Bu özelliği sebebi ile metabolizmanın da düzenli çalışmasını sağlar. Her gün yarım avokado tüketmek kan şekerini dengeler. Lif içerir bu nedenle beş saat kadar tok tutar. Hızlı zayıflarken dokulardaki yağların kana geçmesini engelleyerek kanda kolesterol yükselmesi gibi kısa sürede fazla zayıflama sonucu oluşan olumsuzluğu da ortadan kaldırmayı sağlar.

MAYDANOZ: Bol folik asit, C, E ve K vitaminlerini içeren maydanoz hızlı zayıflama ile birlikte oluşan vücuttaki ödem ve toksinlerin atımında yardımcı olur. Ayrıca maydanoz karaciğerde oluşan doğal toksinlerin de organa zarar vermesini önler.

KARPUZ: Bir karotenoid çeşidi olan likopen içerir. Likopen iyi bir yağ yakıcıdır. Ara öğünde karpuz yemek idrar söktürücü, ödem atıcı ve inflamasyonu da önleyerek kısa sürede zayıflamada çok faydalı bir meyvedir.