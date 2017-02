Türkiye’de ‘içinden otomobil geçen şarkı’ sayısı çok değil. Bunlardan en bilineni Otomobil uçar gider. Oysa dünyada otomobillerle ilgili birçok popüler eser var

Bestesi Münir Nureddin Selçuk, güftesi Vecdi Bingöl'e ait olan bu şarkının adı Otomobil uçar gider. 50'li yıllarda bir sinema filmi için bestelenen bu şarkı, günümüzde de oldukça popüler. Bunun nedenlerinden biri şarkının bestesi ve güftesinin akıcı olması... Ayrıca, 2006-2007 yılları arasında Yalancı Yarim isimli dizinin jenerik müziği olarak kullanılması da şarkının hatırlanmasında etkili oldu. Bu şarkıyı, aynı zamanda dizinin başrolünü oynayan Barış Akarsu seslendirmişti.



ZEKİ MÜREN'İN ARŞİVİNDEN ÇIKTI

İçinden otomobil geçen şarkılara bir başka örnek daha var. Zeki Müren'in Arabalar isimli şarkısını günümüzde pek hatırlayan yoktur. Dönemin en popüler otomobil markalarının tek tek sayıldığı bu şarkı, bazı filmlerin de fon müziği olarak kullanılmış. Zeki Müren'in pek bilinmeyen bu şarkısının sözleri şöyle: "Buick su gibi akar. Cadillac fazla yakar. Bizim taka dururken anam. Chevrolet'e kim bakar. Egzozum dumanı, yoktur yarin imanı. Çok fazla racon kesme, karışır şanzımanı. 130'la gazlar, viraj alırken vızlar. Direksiyonda boşluk var aman yetişin kızlar." Türkiye'de içinden otomobil geçen şarkı sayısı oldukça az. Ama dünyada birçok efsane şarkıcının seslendirdiği, popüler şarkılar var. Bunlardan biri Vince Taylor'ın 1959'da söylediği Brand New Cadillac. Bu şarkıyı daha sonra The Clash da seslendirdi. Brand New Cadillac, şarkıcının 1979 yılında yayımlanan London Calling albümünde yer aldı. Müzik dünyasının efsane ismi Prince'ın da içinde otomobil geçen bir şarkısı var. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz sanatçının 1983 yılında söylediği Little Red Corvet şarkısı büyük ses getirdi. Prince'in ilk hit parçası oldu. JOPLİN'DEN MERCEDES-BENZ

Dünyanın en iyi kadın blues şarkıcıları arasında gösterilen Janis Joplin'in içinden bir değil iki otomobilin geçtiği şarkısı var. Mercedes-Benz isimli şarkının sözlerinde Porsche de var. Şarkının sözleri şöyle: "Oh Tanrım, bana alma. Bir Mercedes- Benz. Arkadaşlarımın hepsi Porsche sürüyor." Janis Joplin'in Mercedes-Benz ile beyazların da zenciler gibi şarkı söyleyebileceğini ispatladığı yorumu yapılıyor. 27 yaşında hayata veden eden Joplin'in şarkıda Tanrı'dan istediği gibi bir Porsche'si vardı.



EFSANE MUSTANG SALLY

Mustang Sally, 1965 yılında Mack Rice tarafından yazıldı. Ancak, pek ses getirmedi. Bir yıl sonra Wicked Pickett'in çıkardığı albümle birlikte popüler oldu. Bugünde popülerliğini koruyor. Bruce Springsteen'in de içinden otomobil geçen bir şarkısı var. Pink Cadillac isimli şarkı, 1984 yılında çıkardığı Dancing in the Dark albümünde yer aldı. Pink Cadillac, Springsteen'in 1984-85 yıllarındaki ABD turnesi sırasında oldukça popüler oldu.



ONUN ARABASI VAR

Mustafa Sandal, 1999 yılında çıkardığı Araba albümü büyük ilgi gördü. Yurtdışında da piyasa sürülen albüm, Belçika'da ilk ona girdi, Fransa'da uzun süre listelerde kaldı. Türkiye'de ise hit oldu.



Otomobil uçar gider

Ömrüm gibi geçer gider

Ben tâlihin peşindeyim

Tâlih benden kaçar gider

Yâr yâr güzel yolcu güle güle