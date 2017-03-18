Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen milyon dolarlık süper lüks spor otomobiller yok sattı. Aston Martin ve Red Bull Racing işbirliğiyle sınırlı sayıda üretilen Valkyrie modeli 3 milyon dolarlık fiyatıyla fuarın en pahalı otomobili oldu

İsviçre dünyaca ünlü saatleri, çikolataları ve bankalarıyla tanınıyor. Kendisine ait bir markası yok ama her yıl mart ayında Cenevre'de düzenlenen otomobil fuarıyla da ses getiriyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nın en önemli özelliği ise lüks ve spor otomobil firmalarına ev sahipliği yapması... Cenevre'ye seri üretim yapan lüks ve spor markaların yanı sıra terzi usulü üretim yapan çok sayıda firma da katılıyor. Bu yıl 87. düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda her yıl olduğu gibi benzer bir atmosfer yaşandı. Lüks ve spor markalar adeta gövde gösterisi yaptı. Sınırlı sayıda zengin müşteri için üretilen milyon dolarlık otomobiller vitrine çıktı.



EN PAHALI İLK ÜÇ MODEL

Fuarın en pahalı otomobili Aston Martin ve Red Bull Racing işbirliği ile üretilen Valkyrie modeli oldu. Sınırlı sayıda sadece 150 adet üretilecek otomobilin fiyatı 3 milyon dolar.



250 SİPARİŞ ALDI

İkinci sıradaki otomobil Fransız marka Bugatti'nin toplam 500 adet üretilmesi planlanan Chiron modeli oldu. 2.6 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip Chiron'un ilk etapta üretilecek 250 adeti şimdiden satıldı. İlk siparişler önümüzdeki aylarda başlayacak. Fuarda sergilenen Chiron ise İsviçreli bir işadamına ait. Bugatti firmasının ricası üzerine İsviçreli işadamı satın aldığı Chiron'un fuarda sergilenmesine müsade etmiş.



100 ADET ÜRETİLECEK

Fuarın dikkat çeken bir başka spor otomobili İtalyan Süpersport otomobil üreticisi Pagani'nin Huayra Roadster modeli oldu. Toplamda sadece 100 adet üretilecek Pagani Huayra Roadster'in fiyat etiketi 2.4 milyon dolar.



?FORMULA 1 HEYECANI BAŞLIYOR

Dünyanın en fazla takip edilen motorsporları etkinliği Formula1 2017 sezonunun açılışına az bir zaman kaldı. 21 yarıştan oluşan 2016 sezonu Formula1 tarihinin en uzun takvimine sahipti. Bu yıl Almanya Grand Prix'sinin takvimden çıkmasıyla 2017 sezonu 20 yarış olarak planlandı. Sezon 26 Mart tarihinde Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak, 26 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'siyle sona erecek.



