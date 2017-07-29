Asfalttan sonra şimdi de denizi ağlatıyorlar

Lüks otomobil markaları, lüks ve performans konusundaki deneyimlerini denizcilik alanına aktardı. Lüks markaların tasarladığı süper yatlar performanslarıyla adeta denizi ağlatıyor. Benetti’nin 50 metrelik yatı 37 milyon dolar

Günümüzde birçok otomotiv markası sadece otomobil üretmiyor. Robot, uçak gibi farklı ürünler geliştirip üreten markalar var. Son dönemde bu ürünlere motoryatlar da eklendi. Özellikle lüks markalar, otomobillerde sundukları lüks ve performans deneyimini denizcilik alanına aktardı.

Bu markaların basında Bugatti, Lexus, Fisker, Aston Martin geliyor. Asfalt ağlatan otomobil modellerine imza atan lüks markaların tasarladıkları motoryatlar da adeta denizi ağlatıyor. Milyon dolarlık bu süper yatlar performansın yanı sıra lüks ve konfor sunuyor.



Bugatti Niniette



3.4 MİLYON DOLAR

Niniette modeli, dünyanın en hızlı otomobilini üreten Bugatti ve yat üreticisi Palmer Johnson işbirliğiyle geliştirildi. Siparişle kişiye özel üretilen Niniette 66, Bugatti'nin sınırlı sayıda ürettiği Chiron modelinden esinlenerek geliştirildi. Chiron'un çizgilerini taşıyan 20 metrelik yatın arka tarafında jakuzi, şömine ve bir şampanya barı var. Her türlü lüks ve konforun olduğu yat 89 km/s hız yapabiliyor. Bugatti, Chiron'da olduğu gibi bu süper yatta da performansı garantiliyor. Bugatti Niniette 66 modelinin satış fiyatı 3.4 milyon dolar.





Bugatti Niniette iç mekan



HEM SAĞLAM HEM HAFİF

Lexus da otomobillerdeki lüks ve performans konusundaki deneyimini denizcilik alanına aktaran markalardan. Performanslı bir yatın nasıl olması gerektiği kanıtlamayı amaçlayan Lexus, Spor Yat konseptini geliştirdi.

Günlük kullanımlara uygun ve sekiz kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip yat, Lexus Tasarım Merkezi tarafından geliştirildi.

Yarış otomobilleri, süper spor otomobiller ve yüksek performanslı uçaklarda kullanılan karbonfiber takviyeli polimer (CFRP) teknolojisiyle tasarlanan gövde, hem çok daha sağlam hem de çok daha hafif hale getirildi.

Suyun altında kalan gövde kısmı ise, yüksek hızlardaki dengeyi artıracak ve sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlandı.

Spor Yat'ta, Lexus RC F coupe, GS F spor sedan ve yeni LC 500'de kullanılan yüksek performanslı motor baz alınarak yapılan çift 5.0 litre V8 ünite bulunuyor. Her bir motor 440 bg civarında güç üretiyor ve yatı maksimum 43 knot hızına çıkarıyor.

Yatın kabini de, bir Lexus otomobili gibi lüks özelliklerle donatıldı. Kaptan, yatın kontrollerini ve sistemleri renkli dokunmatik ekranlı bir panelle gerçekleştiriyor. Bu ekrandan GPS navigasyonu, dijital veriler, yüzey radarı, su altı sonarı, ışıklandırma ve eğlence sistemleri takip edilebiliyor.



SİNEMA SALONU BİLE VAR

Daha çok bir gemi gibi görünün Benetti Fisker 50, İtalyan yat üreticisi Benetti ile Danimarkalı tasarımcı Henrik Fisker tarafından geliştirildi. Lorenzo Benetti tarafından 1873 yılında kurulan Benetti, süper yatlar inşa ediyor. Fisker Karma ise Aston Martin DB9 GT Bond Edition, V8 Vantage ve BMW Z8 gibi otomobillerin tasarımına imza atan bir tasarımcı.

50 metre uzunluğundaki Benetti Fisker'de altı yatak odası, kütüphane, spa, jakuzi, spor salonu, sinema var. Yatta bulunan eğlence alanı ise 100 misafiri ağırlayabiliyor. Kaliforniya'da tasarlanıp İtalya'da üretilen yatın fiyat etiketi 37 milyon dolar.