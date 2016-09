Akfa’dan 17 FETÖ derneğine yüzlerce transfer

FETÖ’nün finansal destek üssü haline getirdiği Akfa Holding, örgütün yurtdışındaki 17 derneğine yüzlerce kez para transfer etmiş. Holding üzerinden 4 yılda birçok ülkeye 33.2 milyon dolar gönderildiği tespit edildi

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre, himmet paraları Akfa Holding ve iştirakleri üzerinden FETÖ ile bağlantılı 17 dernek ve okula transfer edildi. Bu kurumlar arasında Kanada Türkiye Dostluk Derneği, Pioneer Academy of Science, Brooklyn Amity School, Wisdom School, Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk ve İşbirliği Derneği, Fırat Eğitim Merkezi İşletmeleri, Metropolitan Education, Colegios de Education, The Respect Institute, Kimse Yok Mu, Başkent Danışmanlık Yapı ve Hizmetleri, Nisan İnsan Kaynakları, Wellsping Cultural and Educational Foundation, Texas Gulf Foundation, Lehigh Dialogue Center, Atlas Trading ve Fezalar Educational Company bulunuyor. Rapora yansıyan bilgilere göre, Akfa Holding ve iştirakleri ile şirketin sahibi Fatih Aktaş üzerinden FETÖ bağlantısı tespit edilen okul ve derneklere yüzlerce işlem gerçekleşti. 2011-2015 yılları arasında sadece Akfa Holding üzerinden ABD ve Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkeye 230 adet Swift işlemi ile 33.2 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.



KENDİSİ 2021 İŞLEM YAPTI

Fatih Aktaş'ın kendi hesapları dışında toplam 2 bin 21 işlemle para transferi gerçekleştirip, havale aldığı da tespit edildi. 2005-2015 yılları arasında FETÖ bağlantılı dernek ve okullara gönderilen havale ve para transferlerinin 52'si Akfa Holding, 6'sı Fatih Aktaş, 9'u Akfa Teknoloji Ses ve Görüntü Sistemleri Sanayi, 3'ü de Akfa Bilişim ve Yazılım üzerinden gerçekleştirildi. Akfa Teknoloji şirketinin Samanyolu Yayıncılık'a da 400 bin dolar transfer ettiği ortaya çıktı.



AYDIN AİLESİ DE GÖNDERMİŞ!

Mali Şube'nin tespitlerine göre, A101'in sahipleri Yeni Mağazıcılık'ın ana ortağı Turgut Aydın ve ailesi de, FETÖ ile bağlantısı Dışişleri ve MASAK raporlarıyla ortaya konan Kanada Dostluk Derneği'ne para transferinde bulundu. Buna göre, Turgut Aydın'ın 2011-2013 yılları arasında Kanada Dostluk Derneği'ne 90 bin TL, Zehra Aydın'ın da aynı dönemde 212 bin TL gönderdiği belirlendi. Yeni Mağazacılık ile Akfa Holding ve Bank Asya'nın eski ortaklarından Hasan Sayın arasındaki para transferleri ve EFT işlemleri de rapora girdi. Bank Asya'ya el konulmasından sonra 'Himmet' adı altında vatandaşlardan toplanan paraların holding çalışanlarının hesaplarına yatırılarak bunlar üzerinden yurtdışına havale edildiği de tespit edildi.



İşte Fatih Aktaş'ın 2008-2015 tarihleri arasındaki işlemleri

2011-2015 yılları arasında 651 işlem ile toplam 116 milyon 391 bin TL havaleyle himmet paralarını aldı.

2013-2015 yılları arasında kendi hesabı dışında 516 işlem ile 145 milyon 14 bin TL havale gönderiminde bulundu.

2011-2015 yılları arasında hesabına yurtdışından toplam 13 milyon 48 bin dolar swift işlemi ile para transferi sağlandı.

2011-2015 yılları arasında yurtdışına 51 işlem ile 4 milyon 419 bin dolar gönderdi.

2008-2015 arasında 719 işlemle 55 milyon 898 bin TL EFT gönderdi.

2012-2015 arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye 6 işlemle 1.1 milyon dolar transfer etti.