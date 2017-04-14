Hükümetin önlemleri ve bankacılık sektörünün desteği ekonomiyi canlandırdı. Krediler yüzde 7 arttı, takibe düşme oranı azaldı, karşılıksız çek düştü. TBB Başkanı Aydın, “İlk çeyrek başarı hikâyesidir” dedi

Türkiye ekonomisi 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin izlerini sildi. Hükümetin ekonomideki risklere yönelik aldığı tedbirler, bankacılık sektörünün büyümeye verdiği destek ve ekonomi bürokrasisinin hızlı aksiyonu yeniden pozitif hava yarattı. Oluşan bu pozitif hava rakamlara yansıdı. TL kredilerde, 3 ayda, geçen yılın ilk dokuz aylık dönemindeki artıştan daha hızlı bir artış oldu. Takibe düşen krediler azaldı. Çeklerde karşılıksız çıkma oranı 2011'den bu yanaki en düşük düzeye geriledi.



EKONOMİ HIZLANIYOR

SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "15 Temmuz'dan hemen sonra şokun kısa sürede atlatılması için ve öncelikle fiyatların doğru oluşmasını teminen piyasaların çalışmasına ve çarkların dönmesine öncelik verildi. İkinci aşamada büyümenin hızlandırılması ağırlık kazandı. Bunda da başarılı olundu. İlgili tüm kurumlar eşgüdüm ve yüksek koordinasyon içinde çalıştı. 2017'nin ilk çeyreği başarı hikayesidir" dedi. Hüseyin Aydın, yurtdışında kağıt üzerinde yapılan bütün testleri Türk bankacılık sektörünün gerçek hayatta yaşadığını anlatarak, "Sistem sağlıklı ve dirençli" mesajı verdi. TBB Başkan Yardımcısı Ümit Leblebici ise kredi kanallarının açılması, gecikmiş alacakların yavaşlaması ve piyasada borçların rahatlıkla ödenmesi sayesinde ekonomik aktivitenin hızlandığını belirtti. TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin de Türkiye'nin şoku çok iyi atlattığını belirterek, "Hükümet ile sektör arasında çok iyi bir diyalog oldu" dedi.



BÜYÜME YÜZDE 4'E GİDİYOR

TBB Başkanı Aydın, alınan önlemler sayesinde ekonomideki büyümenin yüzde 4'lere doğru gittiğini belirterek, "Yüzde 4'ün üstündeki 5-6'lık büyümeleri küresel iyileşmelerle birlikte göreceğiz. Böyle bir ortamda yüzde 3'ün üzerinde büyüme sağlamak da hem Türk reel sektörünün hem bankacılık sisteminin hem de Türkiye ekonomisini yönetenlerin büyük başarısıdır" dedi. Birlik başkan yardımcısı Leblebici de "İhracat yaptığımız pazarların büyümesi bizi pozitif etkileyecek. Oralardaki toparlanmayla büyüme yüzde 5-6'ları bulabilir. Reform sürecinin devam etmesi gerekiyor" dedi.



ÜLKE İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

TBB Başkanı Aydın, sektörün bankalar için en iyi olanı değil, ülke için en iyi olanı yapmaya çalıştığını belirterek, "İçinden geçtiğimiz zorlukların farkında olarak büyümenin sürdürülmesine destek veriyoruz. Bu işten hep kazanalım demedik" dedi. Başkan Yardımcısı Ümit Leblebici de şöyle konuştu: "Bu ülkede kurulmuş kurumlarız. Doğal olarak ülkenin büyümesine yardımcı olacak her şey bankacılık sektörü için de muhakkak iyidir." Leblebici, sektöre ilişkin eleştiriler olabileceğini ancak rakamlara bakıldığında bankaların kredileri kesmediğinin görüldüğünü söyledi. Kredi Garanti Fonu'nda sistemin oturduğunu anlatan Hüseyin Aydın 65 milyar TL'lik kredinin yapılandırıldığını da söyledi.