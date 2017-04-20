Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda Türk işadamları gövde gösterisi yaptı. Fuara, inşaattan bilişime kadar çok sayıda sektörün 154 temsilcisi katıldı. İki ülke arasında kurulan güçlü ilişkiler fuara yansıdı. Türk işadamları, Türkiye'deki referandumla belirsizlik sürecinin bittiğini belirterek, "Ekonomik canlanma Katar'da başladı" mesajını verdi

Türkiye ve Katar'ın stratejik ortaklığı Expo Turkey by Qatar'la dünya sahnesine çıktı. Türkiye'deki anayasa referandumundan çıkan güven ve istikrar mesajının ardından Türk işadamları Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. Gayrimenkul, mobilya, yapı malzemeleri, sanayi ve bilişim dahil çok sayıda sektörden 154 şirketin, 30 bin metrekarelik alanda stant açtığı fuara, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü ilişkiler yansıdı. Körfez yatırımcıları Türk şirketlerinin standlarına büyük ilgi gösterdi.



KATAR'IN SİZE İHTİYACI VAR

Medyacity'nin organizasyonunda SABAH, Daily Sabah ve Ahaber'in basın sponsorluğunda gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ahmed Bin Towar, "Katar pazarının, Türkiye'ye ihtiyacı var. Fuar, iki ülke liderinin istediği güçlü ilişkilerin gelişmesini sağlayacak. Gelecek dönemde, Katar'da Türk yatırımları hem artacak hem de çeşitlenecek" dedi. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de Türk inşaat firmalarının Katar'da 2002'den bu yana üstlendiği 126 projenin toplam değerinin 17 milyar doları aştığını belirtti.

Fuarı düzenleyen Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt ise Türkiye ve Katar arasındaki güçlü politik ve diplomatik ilişkilere dikkat çekerek, "Katar çok kez Türkiye'nin yanında olduğunu çok açık bir şekilde dünya kamuoyuna bildirmiş bir ülke. Sanırım iki devlet başkanı da üzerlerine düşen siyasi görevi yeterince yerine getiriyorlar. Bundan sonrası iş dünyasının görevi" ifadelerini kullandı.









DÜNYA KUPASI'NDAN 20 MİYAR DOLARLIK PAY

Kurt, "Bu organizasyonda üç şey hedefliyoruz. Birincisi, Türkiye ile Katar arasındaki doğrudan yatırımları çeşitlendirmek ve artırmak. İkincisi, dış ticaret hacmini artırmak. Üçüncüsü ise 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'daki 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı projelerinden Türk firmalarının aldığı payı 15-20 milyar dolara çıkarmak" dedi.



GÜVEN GELDİ, SATIŞ UÇAR

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Türkiye'deki referandumla belirsizlik sürecinin bittiğini belirterek, "Vatandaşlık ve KDV düzenlemelerinin ardından güven ortamına ihtiyaç vardı. Bu sağlandı. Kamu doğru adımlar atarsa buradaki satışları uçurur" dedi. Akbalık, "Bu tip ülkeler için biz avantajız. Buranın kültür ve değerleri bizimle örtüşüyor" diye konuştu.



SEAPEARL'E BÜYÜK İLGİ

Fuarın en ilgi çeken stantlarından biri de Kuzu Grup stantı oldu. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Türkiye'nin önemli bir referandum sürecini başarılı şekilde geride bıraktığını aktararak, "Bekleyen yabancı yatırımcı için de belirsizlik ortadan kalkmış oldu" dedi. Kuzu, "Yabancılara tanınan avantajlarla Körfez yatırımcısına 10 daire sattık" şeklinde konuştu.







İYİ İLİŞKİLERİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Katar'daki halkın İstanbul'daki projeleri tanımaları için fuara katıldıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkısıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkiler çok gelişmiş durumda. Biz de Katar ile Türkiye arasındaki bu iyi ticari ilişkilerden yararlanarak yatırımcılara konut satmak istiyoruz" dedi.



KATARLILAR'I DAVET EDİYORUZ

GYODER Başkanı Torun, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirterek, birçok önemli projeye imza atıldığını vurguladı. Türkiye'nin lokasyonu, tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin önemine değinen Torun, "Türkiye gayrimenkul, hizmet, turizm ve perakende sektörü bakımından çok gelişti. Katarlı yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz" dedi.