Giderlerini azaltan THY ilk çeyrekteki zararı silerek, ikinci çeyrekte faaliyet kârına ulaştı. Başkan İlker Aycı, “Yerde uçak kalmadı hepsi full” dedi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) operasyonel giderlerinde yaptığı tasarruf, turizm sektöründe canlanma, yolcu sayısındaki artış, kur ve yakıt maliyetlerinin de gerilemesinin etkisiyle, ilk çeyrekteki zararını ikinci çeyrekte telafi etti. Şirketin ikinci çeyrekteki faaliyet kârı 189 milyon dolar oldu. Yolcu gelirlerini 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 2.2 milyar dolara çıkaran THY, aynı dönemde kargo gelirlerini ise yüzde 29 artışla 327 milyon dolara taşıdı. Şirketin ilk yarı geliri 4.6 milyar dolar, faaliyet kârı ise 17 milyon doları buldu.



KALICI İYİLEŞME BAŞLADI, UÇAKLAR FULL

Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kalıcı iyileşmenin başladığını belirterek, "Nisan ayında take-off'un başlayacağını belirtmiştim. Şu anda yerde uçak kalmadı, hepsi full. Uçak ihtiyacımız var. 2018- 2019 öngörülerimizi gözden geçiriyoruz" dedi. Aycı, üçüncü çeyrek sonuçlarının ikinci çeyrekten daha iyi olmasını beklediklerini ifade ederek, "Sene sonu rakamları için şu anda ihtiyatlı davranıyorum. Bölgede ve dünyada kırılganlıklar var" diye konuştu.



GİDERLERDE YÜZDE 7 TASARRUF YAPTI

2016'da başladıkları gider tasarruf planına bu yıl da devam ettiklerini söyleyen Aycı, şöyle konuştu: "İkinci çeyrekte toplam operasyonel giderler yüzde 7 azalarak 2.5 milyar dolar oldu. Birim giderler de yüzde 10 düştü. Emsal havayolları arasında en düşük birim gidere sahip hava yoluyuz. Sektördeki global rekabete, yakın coğrafyada yaşanan istikrarsızlıklara ve kurdaki dalgalanmalara rağmen, THY nakit yaratmaya devam etti."



Super Bowl'da kalplere dokunacak

THY'nin Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl'da Morgan Freeman ile çektiği 'Dünya daha büyük, keşfet' temalı reklam filmi o dönemde çok konuşulmuştu. Hatta Batman vs Sperman ve Super Bowl reklâmı derken Kuzey Amerika'daki Google aramalarında THY'nin aranma oranı artmıştı. Aycı'ya bu defaki Super Bowl için bir planlama olup olupmadığı sorulduğunda, "Bu yıl daha eğlenceli, kalplere dokunacak bir mesaj vermek istiyoruz. Mesajımız netleşince de buna uygun bir reklâm yüzümüz olacak" dedi.



Dolulukta rekor yılı 2015'i yakaladık

Aycı, THY için 2015'in rekor yılı olduğunu belirterek, birçok alanda o seviyeye ulaştıklarını anlattı. 2015'te toplam doluluk yüzde 79.8, dış hat doluluk oranı ise yüzde 79.2'ydi. Temmuz 2017'de toplam doluluk 10.5 puan artışla yüzde 83.8, dış hat doluluk ise 10.7 puanlık artışla yüzde 83.2 oldu.



Nusret de 'Feel Good'a katılabilir

THY'nin, yeni projesi 'Fly Good, Feel Good' ile Dr. Halit Yerebakan öncülüğünde yolcuların uçuş deneyimini daha iyi noktaya getirmek istediğine de değinen İlker Aycı, dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz ile bir yayın yaptıklarını da hatırlattı. Aycı, Nusret ile de uçak içinde bazı aktiviteler yapmayı düşündüklerini belirtti.



Bilet fiyatını arz-talep dengesi belirler

Aycı'ya belli hatlarda bilet fiyatlarının düşük, bazı hatlarda da çok yüksek bulunduğu eleştirileri hatırlatıldığında ise bilet fiyatının tamamen arz-talep dengesine göre belirlendiğine işaret etti. Talebin düştüğü destinasyonlarda doluluğu artırmak için kampanyalar düzenlendiğini dolayısıyla da fiyatın gerilediğini söyledi.

Aycı, özellikle Tel Aviv çıkışlı yolcuların Amerika hattına çok destek verdiğine de değindi. Aycı, "Talep dalgalanmasını proaktif yönetiyoruz" dedi.



3. Havalimanı için tarih 29 Ekim 2018

THY'nin 29 Ekim 2018'de 3'üncü Havalimanı'nda faaliyete başlama hedefiyle çalıştığını da aktaran İlker Aycı, "Seneye 29 Ekim'de Yeni Havalimanı'ndayız" dedi. Aycı, taşındıklarında bilet fiyatlarıyla ilgili bir kampanyanın düşünülebileceğini söyledi.



37.5 milyon

7 aydaki yolcu sayısı



64.4 milyar TL

36 bankayı geçen aktif büyüklüğü



16.7 milyar TL

6 aylık hasılat



664 milyon TL

İlk çeyrek faaliyet zararı



703 milyon TL

İkinci çeyrek faaliyet kârı



% 83.8

Temmuzda doluluk oranı



336

Uçak sayısı