Şehitler ölmez

ÇUKURKUYU (BOR-NİĞDE)

Şehidimizin memleketinde "Belediye Meclisi" toplanmış... 2 Haziran 2017'de.

Başkan:

İleri Koçak.

Üyeler:

Hilmi Özkan...

Şükür Koç... Selahaddin Durukan... Mustafa Kenan Özer... İlyas Halisdemir... Cengiz Bilgi... Zeki Yakışır... Hüseyin Erşan... Recep Şehirli.

Belediye Meclisi bir "Karar" almış. Şahsımıza "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesi kararı.

Dün... Şehidimizin beldesindeydik... Çukurkuyu'da.

Şehidim... Yiğidim... Kahramanım... Şahadetinin birinci yıldönümünde seni sevgiyle, saygıyla anıyoruz.



