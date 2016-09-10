Yeni sigortalıya erken emeklilik

Son yıllarda sigortalı olanlar daha hızlı emekli oluyor. Özellikle 2008 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar arasında iki yılı bulan farklılıklar oluşuyor

Erken emeklilik konusunda çeşitli kesimlerin avantajları bulunuyor. Yaş şartı, askerlik, doğum gibi avantajların yanında engellilerin de erken emekli olma hakları var. Bunun için en az yüzde 40 oranında rapor ve vergi indirimi almaları gerekiyor. Burada yaş şartı aranmıyor. 15 ile 20 yıl arasında sigortalılık ve 3600 ile 4400 gün arasında da prim yeterli oluyor. Buraya kadar problem yok. Birçok vatandaş bu imkândan yararlanıyor. Ancak sorun eski sigortalılar ile yeni sigortalılar arasındaki farklılıklardan çıkıyor.

ŞARTLAR AYNI SÜRE FARKLI

Özellikle 2008 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar arasında 2 yılı bulan farklılıklar oluşuyor. Yani eski sigortalılar daha çok beklemek zorunda kalıyor. Örneğin, 2005 yılında sigortalı olmuş bir çalışan yüzde 40 vergi indirimi almışsa emeklilik şartları 20 yıl ve 4400 gün olarak belirleniyor. Aynı çalışan eğer 01.10.2008 sonrasında sigortalı olsaydı bekleme süresi 18 yıla düşecek gün sayısı ise 4100'den başlayacaktı. Yüzde 80 ve üzerinde vergi indirimi alanlar için ise eski yeni sigortalılar arasında yıl farkı yok. Ancak bu kez de prim günü farkı ortaya çıkıyor. Burada ise yeni sigortalılar eski sigortalılara göre daha çok prim ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 60-79 oranında vergi indirimi alanlarda da benzer bir durum söz konusu. Burada da 1997-2008 arasında sigortalı olanlar daha fazla süre beklerken yeni sigortalılar daha fazla prim ödüyor.

İŞ VE AŞ PAKETİ HAZIRLANDI

Başbakan Binali Yıldırım geçen pazar günü Diyarbakır'da 140 milyar liralık bir yatırım ve teşvik paketi açıkladı. Başta bölgede olmak üzere büyük heyecana yol açan bu paketin ekonomik boyutunun yanında sosyal yönü de çok önemli. Paket istihdam oluşturacak teşviklere yönelmiş durumda.

Şehirler yenilenecek, hazır fabrikalar kurulacak, alım garantili üretim yapılacak. Bu da daha çok inşaat, daha çok üretim ve daha çok eleman istihdamı anlamına geliyor. Zaten yılda 80 fabrika ve 40 bin istihdam, 67 bin yeni konut gibi somut bir hedef de var.,

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



10.11.1967 doğumluyum. Askerden döndükten sonra 12.05.1989'da işe başladım. Askerlik borçlanması yapabilir miyim?

Abdullah SAYGI

25 yıl 51 yaş ve 5450 gün şartınız var. yıl ve prim tamamlanmış. 12 aylık askerlik borçlanması ile yaşı 50'ye düşürüp 10.11.2017'de emekli olursunuz.



23.10.1973 doğum tarihim, 01.07.1992 tarihinde SSK'lı oldum. 6330 günüm var.

Hülya TEMİZ

Yılınız ve priminiz tamamlanmış. Yaşınızın dolacağı 23.10.2022'de emeklisiniz.



10.08.1990 tarihinde işe girdim. 01.05.1967 doğumluyum. 6 binin üzerinde primim var halen çalışıyorum. Askerliğimi 1987'de yaptım.

Yusuf YILMAZ

Priminiz ve yılınız tamamlanmış. Askerliğinizin 9 ayını borçlanırsanız 51 yaşında 01.05.2018 tarihinde emeklisiniz.