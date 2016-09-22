Bu yıl emekli olanlar şanslı. 3 ayrı zamdan yararlanacaklar. 100 lira seyyanen artışa ilave ocak ve temmuz zammı da eklenecek. Ayrıca 2017 Ocak’ta yeni bir artışa kavuşacaklar

Önceki gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, bu yılın ilk altı ayında 217 bin 490'ı yaşlılık, 5 bin 790'ı malullük/ vazife malullüğü olmak üzere toplam 223 bin 280 kişiye emekli aylığı bağlandığı açıklandı. Yani neredeyse çeyrek milyon vatandaş yaklaşık 12 milyonluk emekliler ordusuna katıldı. Bu yıl emekli olanlar için bir farklı durum söz konusu. 25 Aralık 2015 tarihli torba yasa ile 2016'da emekli olacak tüm SSK ve Bağ- Kur'luların seyyanen zam da dahil olmak üzere üç ayrı artıştan yararlanmaları sağlandı.



2017'DE ARTIŞ

Buna göre bu yıl içinde emekli aylığı bağlanırken, 2016 Ocak itibarıyla aylık tutarı hesaplanacak. Bunun üzerine de mevcut emeklilere uygulanan artışlar eklenecek. Ocak 2016 itibariyle emekliler 100 liralık seyyanen zam, ayrıca 3.86 oranında enflasyon artışı almışlardı. Buna ilaveten temmuzda da yüzde 3.63 oranında bir artış daha yapıldı. Bu üç artışın tamamı 2016 yılında emekli olacak herkese uygulanacak. Bütün bunlara ilaveten Ocak 2017'de ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamı da yine emeklilerin maaşlarına eklenecek. Söz konusu düzenlemeden sadece 31 Aralık 2016 tarihine kadar emekli olacak SSK ve Bağ-Kur'lular yararlanacak. Memurlar için bu artışlar olmayacak. Emekliler statülerine göre farklı maaş artışlarından yararlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki kez, oluşan enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ocak ve temmuz ayında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon rakamları maaşlara yansıtılıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen oranda yılda iki zam alıyor.



ÖRNEK HESAPLAMA

Ahmet Bey 1 Eylül 2016 tarihinde emekli oldu.

Ahmet Bey için 2.000 liralık bir emekli maaşı hesaplandı.

Ocak zammı (3.86) eklenecek ve maaş 2077.20 TL olacak.

Rakam 100 TL seyyanen artışla 2.177.20 TL olacak.

Temmuz zammı (3.63) eklenince ödenecek rakam 2.256.23 TL'ye çıkacak.

Ahmet Bey yasa gereği her ay 256.23 TL fazla para alacak.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

31.07.1979 doğumluyum. 01.08.1996 sigorta girişliyim ve halen çalışmaktayım. Kader OSKAY YEŞİL

20 yıl 53 yaş ve 5.900 prim günü şartlarınız var. Priminizi tamamladıktan sonra 31.07.2032 tarihinde emekli olursunuz.

07.09.1979 doğumluyum 23.08.1998 sigorta girişliyim ve halen çalışmaktayım. Sevda TURAN

20 yıl 56 yaş ve 5.975 prim günü şartlarınız var. Prim dolduktan sonra 07.09.2035'te emekli olursunuz.

03.11.1967 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1989. 3.764 gün primim var. İsmail GÜNDOĞAR

İşe girişiniz 23 Kasım öncesi ise 51 sonra ise 52 yaşında emekli olursunuz. En az 5.450 gün gerekiyor. 3.600 gün ile 60 yaşında emekli olursunuz.