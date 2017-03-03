Asgari ücret üzerinden işverene yapılacak desteğin detayları belli oldu. SGK’nın duyurusuna göre işçi başına yıllık destek 1.200 lirayı bulacak. İşte o hesap...

Asgari ücrete yapılan zamlardan sonra hükümetin aldığı destek kararı bu yıl da devam ediyor. Bu yıl asgari ücret 1.400 lira net olarak uygulanıyor. Bu yeni asgari ücret için de işverenlere yapılacak destek devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü bir duyuru yayımlayarak detayları da açıkladı.



BAŞVURU ŞARTI YOK



Özetle, günlük üst limiti 110 lira, yani aylık 3.300 lira sigorta matrahı bulunan tüm çalışanların prim günlerinin 3.33 lirayla çarpılması sonucu ortaya çıkacak rakam işverenlere bir başvuruya gerek olmadan ödenecek. Duyuruda, "2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlerimize sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir" denildi. Yeni işyerlerinde ücret üst sınırı da aranmıyor. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru istenmeyecek. Destekten yararlanmak için bir işlem yapmak da gerekmeyecek. Verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarından mahsup edilecek.





YARARLANMA ŞARTLARI



4A (SSK) kapsamında prim ödeyerek işçi çalıştırmak

Aylık prim oranı ve hizmet belgelerinin yasal süresinde vermek.

Sigortalı çalıştırılan işçilerin primlerinin tam olarak bildirilmesi. (asgari ücret hilesi yapılmaması)

Sigortasız işçi çalıştırılmaması, ya da kişilerin sigortalı yapılıp çalışıyormuş gibi gösterilmemesi.

Kuruma borcunun bulunmaması.