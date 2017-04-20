Hamilelerin çalışma şartlarıyla ilgili yönetmelik önemli haklar getiriyor. Anne adayları gece çalışamıyor, mesai yapamıyor, oturarak çalıştırılıyor. İşveren, artık hamile çalışan için özel önlem almak zorunda

Çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlayan kadınlar için bazı özel kurallar konuluyor. Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelik de anne adayı hamile çalışanların hayatını kolaylaştıracak kurallar getiriyor. İşverenlerin hamile çalışanlar için bazı önlemler alması gerekiyor. Yönetmeliğe göre çalışanın gebelik veya emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirmesi gerekiyor.

Hamile olan çalışan bunu sağlık raporuyla belgelendirdiği zaman doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamıyor. Hatta yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması da yasaklanıyor. Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamıyor. Bu 7.5 saatin haricinde anne adaylarının doktor kontrolleri için sınırsız izinleri de var. Bu tedavi ve kontroller ne kadar sürüyorsa anne adayı o kadar ücretli izin kullanıyor.



AYRIMCILIK YAPILAMAZ

İşverenlerin bu şartlara uymaması anne adayına tazminat ve haklı fesih hakkı veriyor. Bu arada işverenler işe alırken ya da işten çıkartırken hamileliği gerekçe gösteremiyor. Bu ayrımcılığı yapmaları durumunda anne adayına yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalabiliyorlar.

İş başvurularına 'hamile kalmayacağım' gibi maddeler imzalatıldığı yönünde şikâyetler bize de ulaşıyor. Böyle bir şey başınıza geldiğinde mutlaka ALO 170'e durumu bildirmelisiniz.



İŞVEREN TEDBİR ALACAK

İşveren hamile çalışanlar için şu tedbirleri almak zorunda:

Gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, gece ve günün erken saatlerine çalışma konulamaz.

Çalışma düzeni hamile çalışanın sağlığı düşünülerek düzenlenir.

Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır.

Hamile çalışanın stresli işlerde olmamasına özen gösterilir.

Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Annem 1972 yılında sigortalı oldu. 1949 doğumlu. 4 ay kadar sigortası var. 3 doğum yaptı. Bir çocuk 7 ay yaşadı.

Mehmet GEZER

Annenizin bu primlerle emekli olması mümkün değil. 3 çocuğu borçlanırsa (birini 7 ay) 1.650 gün kazanır. Ancak en az 3.600 gün olması lazım. Günü tamamlarsa emekli olur.



1960 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 23.11.1999. 3300 iş günü pirimim var. 3.600 günden emekli olabilir miyim?

Gülten ŞENDUR

İşe giriş tarihiniz 9 Eylül 1999'dan sonra olduğu için 3.600 günle emekli olamazsınız. Buna göre 7 bin gün tamamlayıp 58 yaşında emekli olursunuz. 4500 günden emeklilik için ise 25 yıl gerekiyor.



06.08.1987 sigorta girişliyim. Yaklaşık 7000 günüm var. Doğum tarihim 04.03.1970.

Erdinç DİNDAR

25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam. 04.03.2020'de emekli olursunuz.



24.06.1960 doğumluyum. 12.02.1998 Esnaf Bağ-Kur girişim var. 2010'dan, 2014'e kadar sigortalı çalıştım.

Recep ÇIKI

25 yıl 57 yaş ve 5900 prim günü gerekiyor. Priminizi yazmamışsınız. Eksikse yine SSK'lı (4A) olarak doldurarak emekli olursunuz.

***

GURBETÇİYE EMEKLİLİK

1990-1991 arasında yaklaşık 1 yıl İngiltere'de bulundum. Bu süreyi borçlanabilir miyim ve sigorta başlangıcım bu tarihe çekilir mi?

Serpil POTUR

Kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra bulundukları ve çalıştıkları yılları borçlanabiliyor. İlk sigortalılık tarihi borçlandığınız gün kadar geriye çekilerek bulunuyor. Buna göre de emeklilik hesabı yapılıyor.



EMEKLİ ÇALIŞABİLİR

3 yıl önce emekli oldum. Şimdi yeniden çalışmak istiyorum. Çalışabilir miyim? Sigortam yapılırsa yine emekli olabilir miyim?

Metiner KARACA

Emeklilerin de diğer sigortalılar gibi çalışma hakkı var. Eğer bir şirkette işe girerseniz sizin de sigortanız yapılmak zorunda. Ancak bu çalışmalarınızla ikinci emeklilik olmuyor.



TAZMİNATTA GÜNLÜK HESAP

Kıdem tazminatı hesaplanırken gün ve ay hesabı yapılıyor mu? Yani 3 yıl 5 ay 10 gün çalışan birisi için tazminat sadece 3 yıl mı?

Selda CANLI

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalıştığınız her gün için ayrı hesap yapılır. O yüzden bahsettiğiniz örnekte 3 yıl 5 ay 10 günlük tazminat alınır. Hesap günlük yapılır.



SORULARINIZI BEKLİYORUZ

Sorularınızı bizesorun@ sabah.com.tr ve faruk. erdem@sabah.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bize Twitter'dan @farukerdem adresinden ulaşabilirsiniz.