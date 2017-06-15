Yaklaşık 10 milyon vatandaşın devlete olan borçları yapılandırılıyor. Cezalar, faizler siliniyor, icralar duruyor. Anapara 36 taksite kadar bölünüyor. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolları

Hükümet vatandaşın devlete olan borçlarından kurtulması için yeni bir yapılandırma düzenlemesi çıkardı. Bu fırsattan nasıl yararlanacağımızı 10 soruda özetledik:



1) Hangi borçlar bu yasanın kapsamında?

31 Mart 2017 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Bu borçlar şunlardan oluşuyor: Sigorta prim borçları, her türlü vergiyi (KDV, emlak, gelir, çevre, kira geliri, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezaları, karayolları idari cezalar, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri de yasa kapsamında



2) Borçlar için nasıl ve nereye başvurulacak?

SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Vergi borçları için ise Gelir İdaresi'nin internet sitesine ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.



3) Son başvuru tarihi ne zaman?

Hem SGK hem de vergi ve diğer borçlar için son başvuru tarihi 30 Haziran 2017. Bu tarihten sonra yapılandırmaya başvuru imkânı bulunmayacak.



4) Yapılandırma nasıl gerçekleştirilecek?

İsteyen borcunu peşin, isteyen taksitle ödeyecek.



PEŞİN ÖDEME: Peşin ödemeyi seçen bir vatandaşın vergide 31 Temmuz, SGK'da ise 31 Ağustos akşamına kadar ödemesi gerekiyor. Peşin ödemede Yİ-ÜFE oranında yapılan güncellemede ayrıca yüzde 50 indirim daha yapılacak.

TAKSİTLİ ÖDEME: İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerinden birini tercih edecek. Her taksit iki ayda bir ödenecek. Vergide ilk taksit 31 Temmuz, SGK'da 31 Ağustos'ta yatırılacak. Taksit seçeneğine göre faiz ve cezaları silinmiş olan anaparaya yüzde 1.045 ile 1.150 arasında eklemeler olacak.



5) Seçenekleri değiştirebilmek mümkün olacak mı?

Başta peşin ya da taksit seçeneğini tercih edenler bunu isterlerse ileride değiştirebilecek.



6) Başvuruda taksit ya da peşin seçeneği belirtilmez ise ne olur?

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise azami taksit süresinin seçilmiş olduğu kabul edilecek.



7) Kredi kartıyla ödeme var mı?

Borcunu peşin ya da taksitle ödeyecek olan vatandaş isterse bunu kredi kartı yoluyla yapabilecek.



8) Taksidin ödenmemesi durumunda ceza var mı?

Yapılandırmanın devam etmesi için ilk taksidin tam ve süresinde ödenmesi şart.



9) Açılmış davalar ne olacak?

Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekiyor.



10) 2016'daki yapılandırmaya başvuranlar ne olacak?

Daha önceki yapılandırmaya başvurup taksitlerini ödeyenler ya da o yapılandırmaya ödeme yapmayıp bozulmasına yol açanlar bu kanundan yararlanamayacak.



ÖRNEK HESAPLAMA 1

Vadesi 05.02.2016 olan 600 TL trafik cezası için 480 lira faiz işletilerek borç 1080 lira olmuştur. Yapılandırıldığında 480 lira yerine yüzde 6.48 Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanan 38.88 lira eklenecek ve borç 638.88 liraya inecek. Buna göre tercihe göre borç miktarları şöyle olacak:



Peşin - 619.44 TL

6 taksit - 667.63 TL

9 taksit - 691.90 TL

12 taksit - 705.96 TL

18 taksit - 734.71 TL



ÖRNEK HESAPLAMA 2

50 bin lira asıl borcu olan mükellefin faizleri silinmiş bunun yerine 10.600 lira Yİ-ÜFE eklenmiştir. Toplam borç 60.600 TL olmuştur. Bu mükellef peşin ödeme seçtiği için eklenen 10.600 liranın da yarısı silinecek ve borç 55.300 lira olacak.