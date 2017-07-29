Emekli ve memur hakkını alacak

Önümüzdeki hafta 2 milyon emekli ve 3 milyon memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. 2018-2019 dönemine ait 4 ayrı zam oranı, sosyal haklar ve kadro konusu masaya gelecek

Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren çok önemli bir toplu sözleşme görüşmesi yapılacak. Bu görüşmelerde kamu çalışanlarının ve emeklilerinin 2018 ve 2019 yılında alacakları 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Bunun yanında aile yardımları, sosyal yardımlar gibi mali haklarla kadro, atama gibi sosyal haklar da masaya gelecek. Bu arada genel görüşmelerin dışında hizmet kollarına ait görüşmeler de yapılacak ve burada da sektörlere göre talepler değerlendirilip karara bağlanacak. İşte masaya gelecek konulardan bazıları şöyle:



4 ZAM YÜZDE 38.52: Öncelikle hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının 2018 Ocak-Temmuz ile 2019 Ocak-Temmuz aylarında alacakları zam oranları belirlenecek. Bu noktada Memur-Sen üç alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu. Buna göre ilk yıl için yüzde 10+6 ve ikinci yıl için de yüzde 10+8 oranlarını talep etti. Alternatif zam teklifleri de var. Bu talepler üzerinden pazarlıklar yapılacak. Memur- Sen'in zam talebi iki yıl için kümülatif olarak yüzde 38.52'yi buluyor.



BAYRAM İKRAMİYESİ: Masaya gelecek talepler arasında dini bayramlarda bir maaş ikramiye verilmesi de bulunacak. Bu konu emekliler için gündeme gelmiş ancak henüz bir netice alınamamıştı. Bu arada evlilik yardımı ödeneğinin verilmesi de bu dosyada yer alacak.



KADRO TALEPLERİ: Sendikalar uzun süredir gündemde olan kadro taleplerini de masaya getiriyor. Bu noktada 4C'li olarak bilinen personelin kadroya geçirilmesi isteniyor. Yine kamuda işçi statüsünde görünen ancak memur işi yapan üniversite mezunlarının da memur kadrosuna geçirilmesi talepler arasında. Ayrıca 4B'li denilen sözleşmeli personel de kadro istiyor.



TEŞERON MASADA: Kamuda çalışan yaklaşık 720 bin taşeron işçinin kamu çalışanı olarak kadroya alınması konusundaki çalışmalar devam ediyor. Bu konunun da toplu sözleşme görüşmelerinde masaya gelmesi ve çözüme kavuşturulması bekleniyor.



AİLE YARDIMI: Kamu çalışanlarının yararlandığı aile yardımı ödemelerinin artırılması ve bunun emekliler için de uygulanması da masaya gelecek konular arasında bulunuyor. Yine bu noktada doğum ve ölüm yardımlarının artırılması da talep ediliyor.







GÜNCELLEME YAPILIYOR



01.07.1996 SGK girişliyim. Emekliliğime 12 yıl var. Bu süre içinde işsiz kalırsam emekli maaşım düşer mi?

Murat ÇUBUK

Emekli maaşı hesabı yapılırken güncelleme de hesaba katılıyor. Dolayısıyla 12 yıl önceki rakamlarla hesaplama yapılmıyor. O yüzden emekli olduğunuz tarih önemli.



TOPLU PARA YOK



Babam emekli oldu ancak henüz emekli maaşını almadı. Sigortadan toplu para alacak mı?

Abuzer İNAL

Babanız çalıştığı işyerindeki kıdem tazminatını alacak. Sigortanın toplu para ödemesi yok. Emeklilik tarihi itibariyle bugüne kadar hesaplanan maaşları toplu olarak ödenecek.



TAZMİNAT ALIRSINIZ



Çalıştığım şirkette maaşlarımız asgari ücretten gösteriliyor ödemeler de elden yapılıyor. Bu durumda tazminatımı alabilir miyim?

(İSMİ SAKLI)

Bahsettiğiniz hile hem prim hem de vergi açısından suç. Aynı zamanda çalışana da haklı fesih ile tazminat hakkı veriyor.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



25.10.1995 tarihinde sigortalı oldum. 1970 doğumluyum. 6.200 günüm var.

Ebru KESKİN

20 yıl 52 yaş ve 5.825 gün şartlarınız var. Yıl ve prim tamam. 2022 yılında yaş gününüzde emekli olursunuz.



10.10.1969 doğumluyum. 01.12.1988'de sigortalı oldum. Halen çalışıyorum.

Yusuf KARAGÜL

25 yıl 51 yaş ve 5.450 gün şartlarınız var. Prim ve yılınız tamam. 10.10.2020'de emekli olursunuz.



1967 doğumluyum. 11.05.1990 tarihinde sigortalı oldum. 4.800 günüm ve boşluklarım var.

Halil TURAN

25 yıl 52 yaş ve 5.525 gün şartlarınız bulunuyor. Yılınız tamam, priminizi doldurmanız gerekiyor.