Hasarlı araca değer parası

Trafik kazası yapan aracınızı tamir ettirdiğinizde değeri kayboluyor. Bu değer kaybını çoğu sigortalı ihmal edip almıyor. Oysa hem kasko hemde karşı tarafın sigortasından bu parayı almak için işlemler çok kolay...

Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor. Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini. Birçok araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınız değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor. Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Ancak sigorta şirketleri bunu ödemeye yanaşmıyorlar. Bu durumda 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor. Burada değer kaybı parası karşı tarafın sigortasından karşılanıyor. Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor. Yargıtay değer kaybını zarar kalemleri arasında saydığı için hukuken de bu hakkınız bulunuyor.



YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR

Aracın hasarının tespiti sırasında verilen expertiz raporlarında değer kaybının da bulunması gerekiyor. Bu kaybın maddi miktarı belirlendikten sonra önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Ödenmediği takdirde ise mahkeme yoluna gidiliyor. Bu konu bazı kasko poliçelerinde teminatlar arasında da sayılıyor. O yüzden poliçenizi iyi incelemenizde yarar var. Sizin arabanıza zarar veren aracın sigortası yok ise bu kez kişilere de değer kaybı davası açılabiliyor. Araç ticari bir araç ise değer kaybıyla birlikte aracın tamirde kaldığı sürede meydana gelen kayıplarda talep edilebiliyor.



KAYIP NASIL HESAPLANIYOR

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün kararına göre araç değer kaybı tespitini sigorta ekspertizleri yapabiliyor. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi faktörler esas alınıyor.



HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR

Kaza tespit tutanağı

Servis raporu ve servis faturası

Sigorta poliçesi

Hasara ait fotoğraflar