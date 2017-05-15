Hollywood yıldızı Nicole Kidman, Bodrum Torba’daki bir otel açılışına katıldı. Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı gecede konuşan Kidman,“Ülkenizi çok sevdim. Bir dahaki sefere eşim ve çocuğumla birlikte gelmek istiyorum” dedi

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'un iki yıl önce işletmeye başladığı Jumeriah Bodrum Palace; artık ABD sinema sektörünün ünlü şirketi Paramount Pictures tarafından Hollywood tarzıyla işletilecek.

The Bodrum By Paramount Hotel adıyla hizmet verecek turistik tesisin önceki geceki açılış törenine dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Nicole Kidman katıldı. Milas-Bodrum Havalimanı'na özel jetle gelen Kidman, daha sonra VIP araçlarla ve korumalarla otele giriş yaptı.



Kidman'ı otelin girişinde; Paramount Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Ghassan Aridi ve Genel Müdürü Alessandro Redaelli karşıladı. Kırmızı halıda yürüyen Kidman için geniş güvenlik önlemi alındı. Açılışta konuşma yapan dünyaca ünlü yıldız, "Ülkenizi çok sevdim. Bir dahaki sefere eşim ve çocuğumla birlikte gelmek istiyorum" dedi. Kidman yemekte; lagos balığı, ahtapot salatası ve kalamar dolması yedi, kırmızı şarap içti.

Açılışta; dünyanın dört bir yanından gelen 400 seçkin davetli, 1920'li yılların kostümlerini giydi. Birçok ülkeden gelen davetlilerin arasında Dubai ve Suudi Arabistan prenslerinin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İngiltere'nin sinema dünyasının önde gelen yöneticileri, mankenler ve sinema sanatçıları da vardı.

TV sunucusu Pierre Rabat ile aktris Laila Bin Khalifa'nın sunduğu gecede; Nuart Show Company'nin performansı ile ısınmaya başlayan konuklar, ardından Lübnanlı ünlü şarkıcı Ramy Ayach ile eğlenmeye devam etti. Daha sonra sahnede yerini alan ünlü şarkıcı Severa Nazarkhan'ın ardından, Mambo No:5 ile dünya çapında bir üne kavuşan ve kayıtları tüm dünyada 53 milyon satan Latin pop şarkıcısı Lou Bega performans sergiledi.