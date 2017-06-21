Vizyondaki iddialı komedi filmi ‘Sinyalciler: Son Akşam Yemeği’nde rol alan Chloe Loughnan Ortaç: Ben de eşim Serdar gibiyim; çalışmayı çok seviyorum. İş için koşturmak ikimize de iyi geliyor

Serdar Ortaç'ın model eşi Chloe Loughnan Ortaç, 'Sinyalciler: Son Akşam Yemeği' adlı filmde İtalyan bir gizli ajanını canlandırıyor. Loughnan, yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği komedi filmiyle ilk sinema deneyimini yaşıyor. Güzel yıldız, filmle ilgili sorularımızı yanıtladı...



Bu ilk oyunculuk deneyiminiz... Oyuncu olma fikri nasıl doğdu? Bu filme nasıl dahil oldunuz?

Filmde bir yabancıyı oynuyorum, belki de o yüzden beni seçmiş olabilirler. Zaten çok uzun zamandır oyuncu olmak istiyordum. Bana uygun projeyi bekledim. Yapımcımız bana bütün senaryoyu anlattığında, "Sonunda tam bana uygun bir rol geldi" dedim.



Oyunculuğu sevdiniz mi?

Çok sevdim; film seti bana heyecan veriyor. Filmde bambaşka bir insan oluyorsun.



'Sinyalciler: Son Akşam Yemeği' nasıl bir film oldu?

Amerika'da olduğum için henüz filmi izleyemedim ama oynarken çok iyi olacağını hissetmiştim. Çok komik olduğuna eminim. Oyuncuların hepsi zaten çok iyi isimler. Hepsi filme ayrı ayrı lezzet verdi.



Filmde nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?

Filmde İtalyan bir kadını oynuyorum. Adı, Marie Antoinette... Gizli ajan, casus gibi. Filmde bir adamla (Tamer Karadağlı) nişanlanıyorum ama aynı zamanda nişanlımı ve iş ortaklarını yakalaması icin polise yardım ediyorum. Keyifli bir roldü.



Çekimler ne kadar sürdü? Nasıldı set ortamı?

Çekimler üç hafta sürdü ama benim işim beş günde bitti. Hızlı çalıştık. Kamera arkasında tüm set çalışanları, herkes bana çok samimi davrandı. Tabii televizyon programlarında olduğu gibi, film setinde de beklemek sabır gerektiriyor. Ama sette vakit çok güzel ve keyifli geçti.



Unutamadığınız bir set anısı var mı?

Son sahnelerin birinde, kamera arkasında Tamer Karadağlı ile çok komik bir diyaloğumuz oldu. Çekim başladığında o an aklıma geldi ve gülme krizine girdim! Neredeyse gülmekten ağlıyordum. Çok ciddi bir sahne çekiyorduk. Sadece bir şansımız kalmıştı çekmek için ama benim yüzümden bütün ekip gülme krizine girdi. O günü ne zaman hatırlasam gülmeye başlıyorum.



Peki sizi zorlayan bir sahne oldu mu?

Hayatımda ilk defa tabanca taşıdım. Nasıl tutacağımı bile bilmiyordum. Sadece o sahnede biraz zorlandım.





Chloe Loughnan Ortaç, filmde Tamer Karadağlı ile nişanlanan gizli bir ajan rolünde.



Başrollerini Burak Satıbol, Ayhan Taş, Erdağ Yenel, Tamer Karadağlı, Cemal Hünal ve Mahmut Tuncer'in paylaştığı 'Sinyalciler: Son Akşam Yemeği'ni, Ahmet Kapucu yönetiyor. Komedi türündeki film; İstanbul'un Hacıhüsrev semtinde yaşayan üç sinyalcinin ünlü 'Son Akşam Yemeği' tablosuyla sınavını anlatıyor.



İleride oynamak istediğiniz bir karakter var mı?

Benden çok farklı olan bir karakteri oynamak isterim. Mesela kötü bir karakter olabilir. Aynı zamanda komik bir rol de isterim. 'Wonder Woman', 'Cat Woman' gibi karakterler olabilir. Aksiyon filmlerini de seviyorum.



Bu yoğun tempo içinde evlilik nasıl gidiyor?

Ben de eşim gibiyim; çalışmayı çok seviyorum. İş için koşuşturmak bize iyi geliyor. Tüm gün yaptıklarımızı evde birbirimizle paylaşıyoruz. Evliliğimiz çok iyi gidiyor.



Sesiniz de çok güzel. Albüm teklifleri geliyor mu?

Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yakında bir şarkı yapabilirim. Sürpriz!





'Harley Quinn'i beyazperdede Margot Robbie canlandırmıştı.



'HARLEY QUİNN'İ OYNAMAK İSTERDİM



Tamer Karadağlı nasıl bir partner?

Tamer Bey'le çok iyi arkadaş olduk; çok komik ve samimi bir adam. Hem de inanılmaz yetenekli. Onunla çalışırken kendimi çok rahat hissettim.



En sevdiğiniz yabancı ve Türk komedi oyuncusu kim?

Melissa McCarthy inanılmaz komik bir oyuncu. Türk olarak da 'Recep İvedik' ile Şahan Gökbakar çok başarılı bence. Bayılıyorum 'İvedik'e.



Hangi kötü karakteri oynamak isterdiniz?

'Suicide Squad'daki 'Harley Quinn'i oynamak isterdim.