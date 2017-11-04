Bilim merkezinde piksellendik semazenleri izleyerek büyülendik

'Zaman kısa, direncim sınırlı, ofis kabus gibi, evim gürültülü ve şayet keyifli, basit bir hayat mümkün değilse, ustaca manevralarla kendime yer açmaya çalışmak zorunda kalıyorum' diyordu Franz Kafka, 1912 yılında arkadaşı Felice Bauer'e yazdığı mektupta. Ben bu yeri, tarihinden büyük ölçüde etkilendiğim Konya'da açtım. Turkuvaz Medya Grubu'nun SABAH Yazarları Kulübü'nün Anadolu buluşmalarının ilki, derin tarihiyle dikkat çeken Konya'da gerçekleşti. Tüm yazarlar, insana huzur veren şehir Konya'da dolu dolu bir 48 saat geçirdik. Hz. Mevlana'nın hayatına dair birçok yeni bilgiler öğrenip Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi ile tanıştık, sayısız mimari esere, eşsiz mutfağına ve doğa güzelliklerine hayran kaldık. Şehrin yeni açılan Ecdat Bahçesi, Sille Köyü, stadyumu, Bedesten'i, tepesi, çarşısı, insanı, tarihi dokusunu kaybetmemesi; hepimizin akıllarında hoş bir yer etti. 'Konya'ya tekrar gider misiniz?' sorusu kadar önemli bir soru daha olamaz sanırım. Hepimizin cevabı 'Evet', hatta 'Ben burada yaşarım' diyenler bile var. Şehirdeki evlerin kiraları hakkında da bilgi öğrendik, orada çok güzel bir evi, 500 liraya kurabilirsiniz. Konya'ya derinlemesine bakmanızda fayda var diyerek keşfimize başlıyoruz...







BİLİM MERKEZİ

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi, her okulun zorunlu görmesi gereken bir yer olmalı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı bilim merkezinde; SABAH yazarı Şelale Kadak, GÜNAYDIN yemek yazarı İdil Çimrin, SABAH spor yazarı Levent Tüzemen ile çok güzel deneyler gerçekleştirdik. Pikselleyin bölümünde adeta sanat eserleri yarattık.







ECDAT PARKI

İKİNCİ gün Konya gezimiz, henüz yeni açılan Ecdat Parkı'nda başlıyor. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan parkın en önemli özelliği; Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle ecdat hatırası yaşatması. Bu özel park, mutlaka herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri. Ecdat Bahçesi'nde; surlar içinde tarihi liman, gölet, boğaz yalısı, Osmanlı sokağı, seyir kulesi, Osmanlı otağı amfisi ve hasbahçe bulunuyor.





BEDESTEN

KONYA Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında Mevlana Türbesi yakınlarında bulunan 2 bin yıllık Bedesten'de; aynı anda 2 bin 687 tane dükkanda restorasyon yaptırmış. Dünyaya örnek olan bu davranışı tebrik edip Bedesten'i görmek için yola çıkıyor, orada harika tarihi eserlerle karşılaşıyoruz. Bedesten, Konya'da görmeden dönmememiz gereken yerler listenize mutlaka eklenmeli.







'JAPONYA'DA MISIN?'



SİLLE KÖYÜ

Konya keşfimiz, paneller sonrası Sille Köyü'yle başlıyor. Sille, çok uzun zaman önce Rumlar ve Türkler'in kardeşçe yaşadığı, kız alıp verdiği, kültür alışverişinde bulundukları sevimli, şirin bir yerleşim yeriymiş. Sille'den kız almak, Konyalılar için bir çeşit gövde gösterisiymiş, kızların güzelliği de dillere destanmış. Köyün içinde bir yerde alışveriş yapmak için duruyoruz; inanılmaz ucuz. Sille köyünden 'sille tokadı' esprileri yaparak ayrılıp Hz. Mevlana'nın türbesine doğru yola çıkıyoruz.



HZ. MEVLANA'NIN TÜRBESİ

Konya'da gezilecek yerlerin en başında Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu türbe geliyor. Eğer gittiğinizde türbe kapalı ise Konya'ya tekrar gelmek zorunda olduğunuzu söylerler. Hz. Mevlana'nın türbesi, tüm ihtişamıyla bizi karşılıyor. Herkes büyülenmiş bir şekilde fotoğraf çekiyor, ardından muhteşem bir semazen gösterisi izlemek için içeriye geçiyoruz. Garip bir huzur var içeride, semazen gösterisini izlerken hipnotize oluyorsunuz. Mevlana Müzesi'nin 2016'da Türkiye'de en fazla ziyaret edilen müze olduğunu, bu yıl ise 10 ayda tam 2 milyon 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini öğreniyoruz.



BÜYÜKŞEHİR STADYUMU

Konya'daki Büyükşehir stadyumunun büyüleyici bir mimarisi var. Biz de Konyaspor atkılarımızı takıp hemen Konyasporlu oluyoruz. Buraya stadyum değil, sanat eseri desek daha doğru olur. Stadyumun 42 bin seyirci kapasitesi var.







ETLİ EKMEK VE TİRİT

Gezimiz boyunca Konya mutfağı, bünyemize binlerce kalori olarak geri döndü. İnsan, Konya'da etli ekmeğin bağımlısı oluyor, hele patlıcan kebabın tadına doyum olunmuyor. İnsan, artık bu tadın esiri olduktan sonra diyet ve sporu pek düşünemiyor. Hele o tirit yok mu o tirit, insanın uykularını kaçırıyor.



BİSİKLET YOLLARI

Konya Büyükşehir Belediyesi, dayanılmaz mutfağının esiri olanlara yediklerini eritmek için harika bir yol sunuyor. Bisiklet yolu konusunda Türkiye'ye örnek çalışmalar yapan belediye; bisiklet yolu ağını 447 kilometreye ulaştırmış. Belediye, yeni yapılan tüm cadde ve yollara bisiklet yolu ilave etmeyi sürdürecekmiş.



KYOTO JAPON PARKI

Konya'nın en ilgi çekici yerlerinden biri de Kyoto Japon Parkı'ydı. Oradan fotoğraf paylaştığımda arkadaşlarım 'Japonya'ya mı gittin?' diye bana mesaj attı.