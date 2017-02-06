Herkese iyi haftalar. Şubat ayına girdik artık kar üzerimizden yavaş yavaş kalkmaya başladı, hava aydınlanıyor ve pencerelerimize ışık düşüyor.

KALMIŞ PEYNİRLERDEN SOS

Bugün yine 30 dakikada sofra kurmak üzere mutfağa giren bendeniz İdilika, esasen en sevdiklerimi yapmak istedim. Rokfor soslu bonfile ilk bakışta ismiyle ürkütücü geliyor olsa da, rokfor yerine otlu Van peyniri, dana bonfile yerine de tavuk bonfile ile pişirdiğim zamanlar da oluyor.

Burada benim anlatmak isteğim aslında; ızgara et, tavukların üzerine dökmek için pişirilecek baz bir peynir sosu. Buradaki peynir elbette, damak zevkinize ve bütçenize uygun olarak değişiklik gösterebilir. Muhakkak hepimizin buzdolabında kalmış parça peynirler vardır. Ben onların hepsini bir araya getirerek de bu sosu yapıyorum ve inanın rokforu hiç aratmıyor.

PEK ŞİRİN HAVUÇLAR

Bayıldığım bir garnitür çeşididir bebek havuçlar. Bebek patates, bebek patlıcan ve bunun gibi birçok sebzenin mini halini marketlerde bulabiliyor ve et, tavuk, hatta ızgara balıkların yanına eşlik etmeleri için hemencecik tabaklara kondurabiliyoruz.

ALTERNATİF HELVA DEYİNCE

Bilenler bilir, ben grubumuza ait Sofra Dergisi'nde de yazıyorum. Orada senelerdir çok beğenerek takip ettiğim Gülşen Abla var. Gülşen Yılmaz hem çok yaratıcı, hem de çok pratik tarifler hazırlıyor tüm okuyuculara. Seneler önce vişneli un helvası tarifi almıştım ondan. Aklıma geldikçe bu iki kat helvayı pişiriyorum. Tarif eskilerde kaldı, o nedenle bu köşeden yenilemek istedim... Bilmeyenler öğrensin diye. Buyrun size Gülşen Yılmaz'ın vişneli un helvası tarifi...

Bugünlük reçetelerim bunlar. Yarına kadar hepinize kalpten sevgilerimle...



Rokfor soslu bonfile

400 gr. bonfile

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı tereyağı

100 gr. rokfor peyniri

4 yemek kaşığı ince doğranmış soğan

1/4 su bardağı krema

1 yemek kaşığı elma sirkesi



YAPILIŞI: Bonfileleri yüksek ısıda arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz. Bir tavada zeytinyağı ve tereyağını eritip soğanları kavuruyoruz, krema ve rokfor peynirini ilave ediyoruz. Sirke, tuz ve karabiberi de ekleyip bir tık kaynatıp hemen altını kapatıyoruz. Bonfilelerin üzerinde gezdirerek servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Herkesin bütçesi ya da damak hafızası rokfor peyniri tüketmeye uygun olmayabilir, o halde otlu peynirle aynı sos, çok lezzetli pişirilebiliyor. Diğer yandan neden tavuk bonfile de olmasın?

Ballı havuç

1 paket bebek havuç

2 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı bal

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Havuçları tuzlu suda haşlıyoruz. Bir teflon tavada bal ve sirkeyi çok az su ilavesiyle ısıtıyoruz. Tuz ve karabiber ekliyoruz. Havuçları ekleyip iki-üç dakika kadar soteliyoruz. Rokfor soslu bonfileyle servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Bal ısıtılmaya çok uygun bir malzeme değildir. Bu nedenle biraz su ile seyreltiyorum ve pişme süresinin iki-üç dakikayı geçmemesine dikkat ediyorum.



Vişneli un helvası

1 su bardağı vişne suyu

1 su bardağı vişne tanesi

200 gr. tereyağı

3 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker



YAPILIŞI: Tereyağını eritip un ekliyoruz. Pembeleşene dek karıştırıyoruz. Unu ikiye bölüyoruz. Bir parçasına süt ekleyip karıştırıyoruz. Sütü çekince, bir su bardağı toz şeker ilave edip karıştırıyoruz ve tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alıyoruz. Diğer tenceredeki una vişne suyu ekleyip karıştırıyoruz. Vişne suyu çekince kalan bir su bardağı toz şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alıyoruz. Beş dakika dinlendirip dilediğimiz şekilde kalıba bir kat sade bir kat vişneli helva yerleştiriyoruz. Kalıptan çıkarıp dilimliyoruz. Vişneyle süslüyoruz.