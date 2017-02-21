Hızlandırılmış bir hafta sonu turu atalım mı? Gece hayatında neler oluyor? Popüler kültürün yükselişte ve düşüşteki isimleri kimler? Hangi mekanlar popüler? Hepsinin cevapları burada...

Bu hafta sonu, gezgin tayfa arasında 'Etiler geri döndü' konuşmaları yapılıyordu. Yükselişteki semtler listesinde Etiler'i ilk sıraya koyuyorlardı. Nispetiye Caddesi boyunca uzanan trafik ve dolup taşan restoranlar, yeme-içme sektöründe yaşanan krizin atlatıldığını gösteriyordu. Hatta bu caddeye el atılsa, zamanla Londra'daki Bond Street'le yarışır hale gelebilir. Sadece yeme-içme mekanları değil, caddedeki mağazalar da yenilenirse; Nispetiye'nin, Bond Street'i geride bırakacağını düşünenler de var.

Etiler, yeniden cazibe merkezi haline gelmeye başladığına göre, bölgedeki gelişmelerden de bahsedelim. İlk olarak, kısa süre önce kapanan Şamdan'ın yerinin jet hızıyla dolduğu söylentileri yayıldı. Mekanı Cookshop kiralamış ve kısa süre sonra burada bir şube açacakmış. Papermoon'da ise cuma gecesi 300'ü aşkın rezervasyon vardı ve en son yılbaşında bu kadar kalabalıktı. Fenix'te rezervasyonlar hafta başından dolmuştu. En çok merak edilen ise, mekanın üst katında açılan isimsiz diskoydu. Sabahın ilk ışıklarına kadar dans edilen mekanın en sevilen yeri tuvaletleri oldu. Ortak kullanımlı, aynasında 'muhteşemsin' ve 'güzelsin' yazan sloganlı aynalarla selfie çekip paylaşmak haftanın trendiydi. Ünlü isimler ihtiyaç molası için değil, fotoğraf çekmek için tuvalet sırasına girdi!

Cumartesi gecesi Hakan Sabancı'nın evinde düzenlediği doğum günü partisi çok konuşuldu. Sosyal medyada en çok dikkat çeken ve 'Kimler orada acaba?' diye merak uyandıran partide Mahmut Orhan DJ'lik yaptı. İyi ki doğdun Hakan...

Yasemin Allen, yakın arkadaşları ile Fenix'te veda yemeği yedi. ABD'ye yerleşme kararı alan Yasemin, güvenli alanlarından çıkma korkusu yaşayan birçoğumuza ders verdi. "Daha çok gencim, Türkiye'ye ne zaman dönerim bilmiyorum ama bu deneyimi yaşamalıyım" diyen Yasemin, Mayıs'ta İstanbul'u ziyaret edip Los Angeles'a geri dönecekmiş.

Tuba Büyüküstün, Emirgan'daki Gizli Kalsın'ın müdavimi olmaya aday... Cumartesi gecesi, kız arkadaşları ile mekanda dans edip eğlenmiş, hatta bir ara 'Tuba mikrofonu kapıp şarkı söylese' diye konuşulmuş. Eee malum, bu mekana giden bir kere de olsa sahneye çıkar! Tuba'nın da, kendini eğlenceye veren ünlüler kervanına katılması beni şaşırttı doğrusu. Herhalde onu sokakta görmeye pek alışık olmadığımız için, haftanın en şaşırtan sosyal ünlüsü Tuba oldu.

Hafta sonu gece kulüplerinde en çok, Ayşe Hatun Önal'ın 'Selam Dengesiz' albümünden parçalar çalındı. Her kulübün favori parçası başka tabii... Benimkisi ise 'Olay' ve 'Dur Dünyam'. Unutmadan, bu hafta içi Harbiye'deki Klein'ın alt katında bulunan Flamme'de Ayşe'nin albüm partisi yapılacak.

Masalarda en çok konuşulan konu, 'yaz gelsin kanımız ısınsın'dı. Hatta şimdiden mekanların yazlık projeleri merak ediliyor. 'Bu yaz Bodrum mu, Çeşme mi?' değerlendirmeleri yapılıyor. Sosyetik isimlerin bulunduğu bir masada, 'Sardunya bu yıl tekrar trend, biz orada olacağız' konuşmalarına denk geldim. 'Sardunya çok eskilerde kalmadı mı?' diye düşünürken, 'Neyse, vardır bir bildikleri' dedim.