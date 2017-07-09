Size tam bir pazar keyfi yaşatacağım; gözden kaçan dedikodular, olaylar, eleştirmeye bayıldığınız mevzular... Hadi bakalım yayılın şezlonglara...



ÇANTAYI SPA'YA GÖNDERMEK: Hermes çantalarla ilgili hikayelere bayılıyorum; her geçen gün bir yenisini duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde Hermes koleksiyonu ile dillere destan olan bir ünlümüz, çantalarını bakıma yollamak istemiş. Ne de olsa, çantaları Hermes SPA'ya göndermek gibi bir trend var. Fiyatları 8-40 bin dolar arasındaki bu çantaların arada bakıma girmesi şart tabii. O da bu trende uyup arkadaşlarına 'Benim çantalar SPA'da dinleniyor' demek istedi herhalde. Çantalarını SPA'ya yollayanlar, üç-dört ay içinde geri alabiliyormuş. Ancak çantanız sahteyse, bu durum SPA'da anlaşılıyor ve anında imha ediliyormuş. Bizim sosyetik ünlümüzün de çantasından altı aydır ses çıkmamış. Anlaşılan, çantan imha edildi tatlım! Şimdi ya yerine başka sahte Hermes'ler alacak ya da paraya kıyıp aynı renklerin orijinallerini almak için sıraya girecek. Kulağıma gelince size yazarım canlarım.





Hermes'ini SPA'ya gönderen sosyetik ünlü, çanta geri gelmeyince şok yaşadı.



DERDİMİZ BURAK İLE FAHRİYE: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in düğünü de, balayı da olay oldu. Yok efendim tatili bedavaya getirmişler, THY onlara sponsor olmuş da tek kuruş ödememişler... Nasıl bir hayalgücünüz var sizin kuzum? Diyelim ki öyle; bunu hak ediyorlar zaten. İkisinin de sosyal medyada etkisi çok yüksek; ne yapsalar haber oluyor. Önlerine sunulan fırsatı neden geri tepsinler? Siz aynı şöhrete sahip olsanız, böyle bir teklifi geri çevirir miydiniz? Tabii ki hayır. Ben reddetmezdim, bayıla bayıla giderdim. Sosyal medyada takipçisi yüksek olan kişilerin paylaşımlarına dikkat edin. Evlerine, ofislerine sayısız hediye yollanıyor. Hele ki söz konusu fıstık mı fıstık, popüler mi popüler genç bir çift ise, bu avantajları hak ediyorlar bence.

Unutmadan; artık birçok otel, düğününüzü onların salonlarında yaptığınızda size balayı hediye ediyor. Bir de THY ile uçarken pasta jesti yapılması mevzusu var. Eğer uçuş öncesinde doğum günü, kutlama, balayı gibi özel durumlarınızı bildirirseniz, uçakta sizin için hazırlık yapıyorlar. Doğum günümde benim için de pasta kesmişlerdi.

Eleştirilere sizin adınıza cevap verdim Burak ile Fahriye... Size kocaman mutluluklar.





Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin balaylarını bedavaya getirdiği konuşulmuştu.