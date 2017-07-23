Yaz aylarında ortaya çıkan üç kadın tipi

Evli adamlarla birlikte olan ünlüleri gazete manşetlerinde görünce hiç tepki vermiyorum çünkü bünyem bu duruma alıştı artık.

Neden mi? Bu ilişki modeline eyvallah diyen çok kadın var etrafta da ondan...

Bu flörtleşmeler özellikle yaz aylarında başlıyor, erkekler yaz bekarı oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir kız arkadaşım, gece kulübünde bir erkekle tanışmış. Başlamışlar sohbete... Birbirlerine telefonlarını vermişler, randevulaşmışlar, 'İstanbul'da buluşalım' planları yapmışlar.

Buraya kadar her şey normal.

Adamın parmağında alyans yok, yani şartlar uygun görünüyor.

İstanbul'da yemeklere çıkılıyor, o bar senin bu bar benim takılıyorlar. Arkadaşım, 'Nasıl sorayım adama medeni durumunu?

'Evli misin?' mi diyeceğim? Evli olsa zaten bu kadar rahat takılamaz.

Sorsam, beni koca arayan kız gibi görür, korkar' diye düşünüyor.

Haklı da... Bizim kız cool takılmaya çalışıyor, aradan vakit geçiyor.

Sonra sosyal medyada araştırma yapıyor ve adamın karısı ve çocuklarıyla fotoğrafları olduğunu görüyor. Tabii vınn kaçıyor adamdan!

Bir diğer yaz vakası, 'Eşimle dava sürecindeyiz, evleri ayırdık' diyenler. Onların formatı hep aynı; bitmek bilmeyen bir boşanma süreci... Kız tarafı çoğunlukla bu duruma 'Okey, beklerim' diyor.

Sonra mı? Karısıyla işleri yoluna koyuyor ve eşini aldattığı kız ortada kalıyor! Ee hani boşacanaktın?



BAZISININ İŞİNE GELİYOR

Üçüncü modelimiz ise; evlilik veya çoluk çocuğu umursamayanlar.

Bu tip kadınlar, erkeğe 'Evli olman işime gelir' diyor. Böylece erkek onu daraltamaz, özgürlüğünü kısıtlayamaz ve istediğini yapmaya devam eder. Bu saydığım üç kadın tipini de tanıyorum; onlar çevremizdeler. O yüzden magazinsel mevzularda gördükleriniz sizi şaşırtmasın.